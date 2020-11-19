Деякі поради, які дають знайомі чи родичі під час розлучення, можуть не допомогти подолати складний етап у житті. Навіть навпаки – є ймовірність, що вони скоріше зашкодять.

Авторка книг про розлучення "Divorced Girl Smiling" Джекі Пілоссоф сама пережила розлучення. Виданню The Huffington Post жінка розповіла про 10 найгірших порад людям, які розлучаються.

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► Найкращий спосіб когось забути – одразу завести роман з іншим

Основна думка цього твердження, що не потрібно знаходити час, аби сумувати. Для цього треба стрибнути в інші стосунки, щоб "наклеїти пластир на розбите серце".

Перед тим, як розпочати нові стосунки, людям потрібен час, аби проаналізувати те, що сталося. Часових рамок не існує – у кожного вони свої.



Одразу завести роман з іншим / Фото DivorceForce​

► Почекайте, як мінімум рік, перед початком нових знайомств

Більшість людей, які пройшли розлучення, знають, що це рішення не спало на думку в одну мить. Йому точно передував тривалий час нещасливих взаємин, обдумувань, неприємних розмов чи зізнань.

Тож вони точно знають, що таке – обдумувати й чекати.Ніхто з оточення людини, як далекого, так і найближчого, не може точно визначити, скільки часу потрібно, перш ніж почнуться нові стосунки.

► Не впускайте у дім колишнього чоловіка чи дружину

Якщо у вас є спільні діти, не пускати колишнього чи колишню у свій дім, буде проявом вашої злості, ненависті, дитячих образ.



Не впускайте у дім колишнього / Фото Stockton Divorce Attorney​

Невже думаєте, діти не захочуть показати одному із батьків свою кімнату? Насправді дуже погано дозволяти, щоб ваша гіркота та ненависть впливала на дітей.

► Не зустрічайтеся ні з ким, доки офіційно не розлучитеся

Люди, які судять тих, хто почав зустрічатися до моменту офіційного розлучення, очевидно не знають усіх причин та не обізнані у стосунках двох людей.

Важливо бути чесними на побаченнях і говорити, що ти технічно не розлучений.

► Поводьтеся так, ніби не зацікавлені у стосунках – це додасть привабливості

Це може бути гарною порадою, якщо навчаєтесь у середній школі. Проте ігри не працюють у знайомствах після розлучення або коли люди вже старші.

► Більше ніколи не одружуйтеся

Ця порада майже завжди надходить від одружених, які ніколи не проходили через розлучення. Люди, які озвучують таку думку, самі нещасливі у шлюбі й бояться розлучитися.

► Перестаньте жаліти себе і рухайтеся далі

Людині потрібен час, щоб зрозуміти, пережити, та прийняти усі обставини. Ви маєте повне право на те, щоб розсердитися, що це трапилося з вами. Бути спустошеними. Навіть можете зіграти жертву, але ненадовго. Треба пройти цей етап, щоб потім продовжити рухатися далі.

► Зляться – невдахи

Це нормально – злитися щодо розлучення. Треба дати собі можливість пережити таке відчуття. Після цього буде легше прийняти ситуацію і примиритися з нею.



Зляться невдахи / Фото SHRM​

► Ставтеся до пошуку нового партнера, як до повноцінної роботи

Просто запитайте себе – чи потрібні вам зараз стосунки аж настільки, щоб витрачати на можливості їхнього пошуку весь час. Може, просто почати насолоджуватися життям?

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► Хепі-енди бувають лише в кіно

Є безліч розлучених людей, які знайшли своє щастя у наступних стосунках. Це не трапляється одразу, потрібно працювати над собою і навчитися приймати правильні рішення.