Більшість дівчат робить декілька критичних помилок протягом перших місяців відносин. Саме вони фактично вбивають те, що могло б з часом перетворитися на довготривалі стосунки.

Невпевненість

На початку стосунків чоловіки, як правило, настільки ж невпевнені, як і жінки. Тому не дивуйтесь, якщо він запропонує "просто дружити", а вже потім переведе ваше спілкування в романтичне русло. Про це повідомило видання Cosmo.

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Помилкою буде прийняти таку поведінку на свій рахунок. Невпевненість – це якість, з якою потрібно боротися всіма можливими методами.

Чіплятися за минуле

І це не про колишнього партнера, хоча його світлий образ також може перешкодити побудувати нові відносини. Мова про те, щоб не піднімати на поверхню конфлікти з минулого, необережно сказані слова і все те, що тебе образило в поведінці. Хочеш бути з цим партнером? Тоді прости і постарайся забути його "промах". Не можеш пробачити? Шукай іншого – не муч його і себе.



Минулі сварки / Фото Psych Central​

Ревнощі

Ревність – рідна сестра невпевненості в собі. Всупереч стереотипу з мильних опер, це якість теж малоприваблива. Починаючи нові відносини, варто пообіцяти собі, що ніколи не будеш шпигувати, перевіряти телефон і зламувати пошту на ноутбуці.

Спілкування в парі має бути настільки чесним і відвертим, щоб причин для ревнощів не виникало ні у одного з партнерів. Як тільки почнеш грати в приватного детектива, то відразу ж можеш ставити жирну крапку в цій лав-сторі.

Махнути на себе рукою

Це відбувається весь час: дівчата починають відносини карколомними красунями, а потім розслабляються і перестають піклуватися про власну зовнішність.



Догляд за собою / Фото NSNBC​

Ти повинна дбати та доглядати за собою – насамперед для себе. Партнер буде любити тебе так само, як ти любиш себе.

Втрата ентузіазму

Бажання "вити гніздо" – природна реакція дівчини на гормони закоханості. Тим не менш, не варто відмовлятися від походів на вечірки, спілкування з подругами і спонтанних подорожей.

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Мало кому сподобається, якщо його будуть "пиляти", пред'являтимуть постійні претензії та невдоволення. Потрібно бути собою та не надавати проблем катастрофічно великого значення.