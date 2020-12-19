У дівчат протягом цілого життя будуть з'являтися ситуації, коли вони через зовнішній вплив відчуватимуть себе не зовсім впевнено. Тому з дитинства їм потрібно нагадувати 10 важливих речей.

Редакторка та мама 3 дітей розповіла виданню imom, що важливо говорити доньці у дитинстві для того, щоб з неї виросла впевнена і щаслива жінка.

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Ти гарна

Доньці від мами потрібно чути, що вона гарна. Їй варто наводити приклади краси, які будуть пов'язані не тільки із зовнішністю. Наприклад, можна сказати, що вона гарна, тому що добра до інших або не боїться протистояти тиску однолітків. Такими діями підсилюється її впевненість.



Казати доньці, що вона гарна / Фото Best Life

Ти самодостатня

У дорослому житті жінки часто борються з почуттям, що недостатньо стрункі або успішні. Тому варто не дозволити доньці потрапити в ту ж пастку. Наприклад, сказати, що у гонитві за самовдосконаленням можна втратити вміння радіти життю. Нагадуйте їй, що любите її такою, яка вона є.

Ти така талановита

Кожна дівчина має особливі таланти. Віра батьків в доньку та в її талант дозволить їй знайти в житті своє покликання та займатися професійно улюбленою справою.

Ти гідна уваги

Важлива річ, яку потрібно сказати доньці, є те, що вона гідна вашого часу та уваги. Нагадуйте їй, яка вона важлива для вас, дивлячись їй в очі та тримаючи за руки. Це стане профілактикою для депресій у підлітковому віці

Ти розумна

Шкільні оцінки – це лише один зі способів вимірювання інтелекту, проте не найкращий. Важливо хвалити дитину за будь-які успіхи: як розв'язала проблему, яке гарне питання поставила, яке в неї чудове почуття гумору. Завжди є за що похвалити, і донька повинна чути похвалу. Нехай ваш голос дзвенить голосніше, ніж будь-який голос, який говорить їй, що вона тупа.



Ти розумна / Фото Wom

Не тривожся

Дівчинка завжди знайде привід для хвилювання. Хвилюватися нормально, але це не має бути постійним станом. Навчіть донечку кількох методів долати свої переживання. Підготуйте її зараз, аби пізніше вона могла бути емоційно стабільною.

Ти унікальна і в цьому твоя сила

Скажіть їй, що вона завжди має бути собою і чинити відповідно до своїх цінностей. Такі дівчата живуть здоровішим і щасливішим життям.

Плакати та відчувати емоції – це нормально

Важливо тільки зазначити, що не емоції мають керувати її поведінкою, а вона ними. Під впливом емоцій можна наробити помилок і жаліти про це потім все життя. Навчіть її розуміти свої емоції та втримувати над ними контроль. Наведіть приклади зі свого життя, або зверніться до спеціаліста.

Іди за своєю метою

Не дозволяйте страхам чи ваганням стримувати доньку. Можливо, вона переживає, що подумають інші. Допоможіть їй зрозуміти, що те, що інші думають, не є важливим, і не варто стримувати її від спроб чогось нового. Підтримуйте її бажання щось спробувати. Ваша дочка повинна почути, що ви за неї.

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Я люблю тебе

Не чекайте, поки дитина сама це запитає. Показуйте свою любов і говоріть про свою любов до неї. Я щодня кажу своїй доньці, що я її люблю. Іноді я перераховую речі, які мені в ній подобаються. В іншому випадку я просто її міцно тримаю в обіймах і кажу їй, що я її люблю. Незалежно від обставин, важливо, щоб ваша дочка без сумніву знала, що її люблять.