У вихованні дітей важливо, щоб батьки були з ними відкритими та чесними, проте є і важливі виключення. Все ж деякі речі потрібно зберегти в таємниці хоч на якийсь проміжок часу.

Які 8 речей краще не розповідати дітям – про це повідомили у матеріалі видання "Мой ребенок".

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• Кількість вживання шкідливої їжі

Мало хто хоче, щоб дитина їла чипси, пила солодку газовану воду і зловживала солодощами. Проте малеча бере приклад з батьків, дивиться та переймає культуру їх харчування вдома. Вони можуть не розуміти, чому вам можна, а їм – ні.

• Не любов до овочів у дитинстві

Багато батьків і самі в дитинстві не їли половину корисних продуктів, наприклад, овочі, манку, рибу. Проте, щоб прищепити дитині любов до здорової їжі, доведеться згрішити і розповісти історію про те, що в дитинстві просто обожнювали броколі і цибулю.



Корисна їжа / Фото Getty Images

• Виносити сварки

Немає таких відносин, в яких ніколи не буває конфліктів. Діти вбирають все, як губка, тому завдяки прикладу батьків, або навчаться конструктивно вирішувати конфлікти, або відразу звинувачуватимуть інших.

Якими б розлюченими або засмученими після сварки не були, ні в якому разі не можна зганяти негативні почуття на дитину або використовувати її як розраду. Діти не повинні заспокоювати батьків чи вибирати чиюсь сторону під час сімейних конфліктів.

• У батьків "вечірка", коли діти засинають

Кілька годин між тим, як поклали дитину і лягти спати, у дорослих найспокійніші. Можна полежати в теплій ванні, випити вина і побути з партнером. Проте, якщо промовились дитині, що у батьків є плани на вечір після його відбою, можна попрощатися зі спокоєм. Малеча буде намагатися не спати так довго, як може, щоб побути з татом і мамою.



Плани батьків на вечір / Фото Getty Images

• Народжувати – це боляче

Питання "Звідки беруться діти" завжди ставить батьків у "глухий кут". Але навіть, якщо зуміли вдало на нього відповісти, в підлітковому віці чекає нова порція серйозних питань. Зважаючи на це, не розповідайте доньці, що пологи – це дуже болісний процес. Це може викликати у неї великий страх, від якого потім буде важко позбутися.

• Фінансове становище сім’ї

У кожної родини можуть видатися важкі часи. Чоловік тимчасово втратив роботу, хтось із родичів захворів і потрібні великі гроші. Такі ситуації зазвичай заганяють людину в стрес, але варто зберегти у дітей відчуття колишнього життя. Звичайно, від багатьох надмірностей можна відмовитися, але зробити це буде легше, якщо діти будуть бачити, що батьки спокійні і знають, що роблять.

• Дорослі бояться тероризму

Ми живемо в час, коли небезпека може чекати нас де завгодно, навіть в маршрутному таксі або вагоні метро. Якщо це хвилює, поговоріть з чоловіком, подругою або колегами на роботі, але не розповідайте про свої страхи дитині. Вони психологічно не готові усвідомити, що таке тероризм. Якщо ж мова про це зайшла, не варто показувати хвилювання та паніку, варто говорити спокійно і зрозуміло.

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• Секрети інших дітей, які обговорювалися між батьками

Все те, що розповідають батьки про своїх дітей, – найбільша таємниця, яку краще не озвучувати. По-перше, якщо діти спілкуються і знають одне одного, це може спровокувати незручну ситуацію. По-друге, дасте дитині зайвий привід навчитися брехати і розповідати чужі секрети.