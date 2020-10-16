Чоловіки і жінки почали пізніше ставати батьками у Німеччині. Середній вік у 2019 році збільшився на 3,6 року більший, ніж було у 1991 році.

Жителі великих міст Гамбурга і Берліна стають батьками найпізніше. Такі дані повідомило Федеральне статистичне відомство Німеччини, стверджує видання DW.

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В якому віці стають батьками:

► Чоловіки вперше стають батьками у середньому в 33,1 року, жінки – в 30,1 року.

► Середній вік чоловіків при народженні другої дитини – 35,2 року, жінок – 32,2 року.

► При народженні третьої дитини середній вік чоловіків становить 36,6 року, жінок – 33,2 року.

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Загалом дві третини всіх чоловіків, у яких народилася дитина у 2019 році, були у віці від 29 до 39 років. Тільки 6% були старшими за 44 роки. Так само дві третини породіль у 2019 році були у віці від 29 до 39 років, а 0,3% – старші 44 років.