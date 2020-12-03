Коли діти виростають, починають вважати себе авторитетами, бо живуть "в ногу з часом" і, як їм здається, краще розуміють сучасний світ. Проте й батьки не бажають позбуватися цього звання, адже у них є життєвий досвід. З огляду на різні цінності поколінь та особливості характеру – конфлікти неминучі.

Варто подивитися на ситуацію об'єктивно та спробувати пошукати проблему і в собі, і в батьках. Найчастіше обидві сторони в чомусь помиляються. Дмитро Карпачов у своєму блозі розповів про основні правила, які треба пам'ятати.

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► Враховуйте вік. Чим старша людина, тим складніше їй змінюватися. Вона збирала досвід, знаходила підтвердження своїм переконанням все життя. Навчити бачити світ інакше – складне завдання. Можна вплинути на деякі переконання, проте робити це потрібно м'яко та поступово.

► Не вчити жити. Яких би успіхів не досягнули, батьки будуть відчувати себе авторитетами. Вони чекають від дітей поваги, а не осуду. Не робіть батькам зауваження, краще діють пропозиції.



Не вчити жити / Фото OverSixty​

► Покажіть, що ви доросла людина. Якщо проблема в тому, що про вас занадто багато дбали або продовжують це робити, покажіть, що непогано справляєтеся самостійно. Подякуйте за те, чого вони вас навчили.

► Підтримайте у складній ситуації. Коли причина напружених відносин у великому стресі, єдине правильне рішення в такому випадку – прийняття. Так буває, проте потрібно жити далі та шукати причини для радості в житті.

► Розмовляйте про те, що турбує. Якщо бачите, що хтось з батьків злий чи засмучений, поцікавтеся причиною. Можливо, у нього щось болить або не ладиться в житті. Навіть якщо вам зопалу сказали щось образливе, запитуйте про причини поганого настрою спокійно, без роздратування, як запитували б у хорошого друга, якому хочете допомогти.



Розмовляйте / Фото Sego Homes​

► Пишіть, якщо не хочуть слухати. Коли тато або мама навіть слухати не хочуть і махають рукою на всі спроби допомогти – напишіть листа. Можливо, написані слова краще продемонструють вашу думку.

► Прийміть їх спосіб життя. Вони навряд чи будуть готові його поміняти, тим більше без вагомої причини.

► Якщо батьки звикли економити, купувати дешеві речі, а потім обурюватися, який неякісний товар їм продали – це їх вибір. Ви можете м'яко натякнути, що краще купити річ дорожчу, проте вона буде служити довше. Якщо не слухають? Дайте їм право жити так, як вони хочуть.

► Позначте кордон. Коли батьки дивляться політичні програми та норовлять втягнути вас в інформаційні потоки, а ви не хочете – скажіть їм про це. Обережно, без звинувачень і претензій. Просто вам не цікава політика. У них свої інтереси, у вас свої. Це нормально.

► Проявляйте турботу. Цікавтеся тим, як у батьків справи, адже їм хочеться вашої уваги. Ведіть звичайну бесіду, не давайте поради, говоріть без оцінювання і зауважень.

► Проводьте разом час. Це повинно бути приємне проведення часу. Прогулянки на природі, сімейні ігри, перегляд улюблених фільмів.



Проводьте разом час / Фото The Motley Fool​

Почати з себе

Займайтеся саморозвитком. Чим більше ви будете приділяти часу своєму особистому і професійному зростанню, тим дорослішими та мудрішими будете виглядати в очах батьків.

Також людина, яка розвиває психологічні навички, вміє шукати компромісні рішення і правильно вибудовувати спілкування, об'єктивно оцінювати складну ситуацію і бачити методи розв'язання проблеми.

Вчіться керувати емоціями. Іноді здається, що вони поглинають і неможливо ними керувати. Все ж, людина може навчитися за ними слідкувати та розуміти, як і коли виражати емоції та розпізнавати стан інших людей.

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Не бійтеся просити пробачення. Якщо ви відчуваєте, що десь зачепили батьків – вибачтеся. Будьте добрішими: дякуйте, обіймайте, любіть.