Жінки часто кажуть фрази своєму партнеру, які тільки мотивують його на більші прояви романтики, досягнення у роботі чи нові ідеї для проєктів. Однак є й такі слова, які руйнують стосунки.

Які фрази не варто говорити коханому чоловіку, розповів ведучий "Нового каналу" та психолог Олег Кензов.

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"Я сама впораюсь"

Мабуть, кожна жінка за кілька секунд згадала принаймні один випадок, коли казала ці слова. І тут, на думку Олега Кензова, дві крайності: або вона має залежність від партнера і перекладає на нього своє життя, або настільки сильна і незалежна, що завжди відкидає допомогу чоловіка. Але ця фраза є руйнівною не тільки для стосунків, але й шлюбу.

Звісно, сучасна жінка може і гайку вкрутити, і реалізувати значно вагоміший проєкт. Однак у побутових справах не потрібно робити все самій, бо з часом це призведе до конфліктів. Все тому, що вам точно набридне брати на себе відповідальність за все та жити з чоловіком, який вже не буде пропонувати допомогу.

"А твій брат чи друг..."

Не варто навіть у сварці порівнювати свого партнера з іншими чоловіками. Це не тільки неприємно, але й змушує задуматись, що ви вже подумки шукаєте заміну. Водночас Олег Кензов пропонує поставити себе на місце чоловіка та уявити ситуацію, коли він критикує фігуру коханої, ставлячи у приклад її подругу.



5 руйнівних фраз, які ніколи не можна говорити чоловіку / Фото Verywell

"У тебе нічого не вдасться"

Кожна людина, навіть якщо вона вже має чималий досвід, потребує підтримки. І коли обранець ділиться з вами думками щодо якоїсь ситуації, не варто критикувати його ідеї та запевняти, що в нього нічого не вдасться із запланованого. Така стратегія є згубною, адже ваш чоловік, як і будь-яка людина, може зневіритись у собі. І, що цікаво, розчаруватись у вас, адже від кого, як не від дружини, йому отримати бажану підтримку.

Натомість станьте музою і мудрою порадницею, яка готова повболівати за справу коханого, надихнути і розділити його успіхи. Таку ж реакцію отримаєте і ви.

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"Ти ніколи не..."

І це не знаменита гра, а претензії, які жінки часто виставляють партнеру. Наприклад, "Ти ніколи не даруєш мені квіти", "Ти ніколи не викидаєш сміття", "Ти ніколи не говориш компліменти". Якщо мова йде про емоційний аспект, задумайтесь, чи робите ви це. Наприклад, як часто ви хвалите чи робите комплімент коханому, зізнаєтесь у почуттях чи дивуєте сюрпризом? Якщо не часто, чому він повинен це робити, не отримуючи фідбек?

Окрім цього, психологи рекомендують обговорювати з партнером питання, які вас турбують, або те, що ви б хотіли змінити у стосунках. Наприклад, зазначте, що ви так давно кудись не мандрували на велосипедах та запропонуйте це зробити у вільний час. Розкажіть, що квіти приносять не тільки затишок в дім, але роблять вас щасливішими, тому буде приємно їх отримувати від коханого.

"Я ж тобі казала"

Ця фраза, мабуть, у цьому лаконічному списку є найбільш гострою. Саме вона може з легкістю спровокувати конфлікт. Чоловік і так розуміє, що десь мав промах, тому не варто робити, щоб він почувався ще гірше. Краще в цьому випадку промовчати, або ж поспівчувати, що сталась невдача.