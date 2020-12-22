Во время знакомства с друзьями или семьей партнера следует вежливо себя вести и аккуратно выглядеть. Однако не только об этих пункта следует помнить перед встречей.

Не жаловаться на проблемы

Не надо начинать общение с рассказов, что на работе урезали заработную плату, а квартиру затопили соседи. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Родители или друзья, конечно, посочувствуют, но у них еще и сложится не самое приятное впечатление о таком знакомство.

Не надо быть беззаботным

Часто хохотать, улыбаться без повода и относиться ко всему с легкостью – не лучшие методы понравиться родителям и друзьям. Они могут это воспринять как легкомыслие.

Например, родителям может быть особенно важно, чтобы партнер их ребенка был мудрый и самостоятельный. Вряд ли с помощью улыбки и шутки это получится продемонстрировать.



Знакомство с родителями / Фото Getty Images

Уточнить традиции и правила в семье

Этот совет подойдет больше для знакомства с родителями, чем с друзьями. Обязательно уточните, какие есть традиции или правила в семье. Например, у родителей никто не употребляет алкоголь.

Отключить звук на смартфоне

Также можно предупредить подруг, которые любят без повода звонить по вечерам, что в определенную дату будешь очень занята и не сможешь ответить.

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Не говорить постоянно о любви к партнеру

Рассказывать весь вечер, насколько сильна ваша любовь, – не стоит. Прежде всего, потому что они и сами это понимают.