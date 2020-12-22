Знакомство с родителями или друзьями партнера: 5 правил, которые нужно помнить перед встречей
Во время знакомства с друзьями или семьей партнера следует вежливо себя вести и аккуратно выглядеть. Однако не только об этих пункта следует помнить перед встречей.
Не жаловаться на проблемы
Не надо начинать общение с рассказов, что на работе урезали заработную плату, а квартиру затопили соседи. Об этом сообщило издание Cosmo.
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Родители или друзья, конечно, посочувствуют, но у них еще и сложится не самое приятное впечатление о таком знакомство.
Не надо быть беззаботным
Часто хохотать, улыбаться без повода и относиться ко всему с легкостью – не лучшие методы понравиться родителям и друзьям. Они могут это воспринять как легкомыслие.
Например, родителям может быть особенно важно, чтобы партнер их ребенка был мудрый и самостоятельный. Вряд ли с помощью улыбки и шутки это получится продемонстрировать.
Знакомство с родителями / Фото Getty Images
Уточнить традиции и правила в семье
Этот совет подойдет больше для знакомства с родителями, чем с друзьями. Обязательно уточните, какие есть традиции или правила в семье. Например, у родителей никто не употребляет алкоголь.
Отключить звук на смартфоне
Также можно предупредить подруг, которые любят без повода звонить по вечерам, что в определенную дату будешь очень занята и не сможешь ответить.
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Не говорить постоянно о любви к партнеру
Рассказывать весь вечер, насколько сильна ваша любовь, – не стоит. Прежде всего, потому что они и сами это понимают.
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