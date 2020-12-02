Детям-сироты, а также тем, которые лишены родительской опеки, имеют инвалидность позволили жить вприемных семьях после достижении 18 лет.

Соответствующий законопроект №3594 во втором чтении поддержали 317 народных депутатов. Об этом сообщили корреспонденты 24 канала.

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Приемные дети проживают и воспитываются в приемной семье до достижения 18-летнего возраста.

"После достижения 18-летнего возраста такие лица в случае продолжения обучения в заведении общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессиональной перед высшим или высшего образования могут, по их выбору, продолжить проживать и воспитываться в этой приемной семьи до окончания такого заведения ", – говорится в тексте закона.

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Документ вносит изменения в Семейный кодекс и ЗУ "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки".