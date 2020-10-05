Традиция менять девичью фамилию в браке осталась с патриархальных времен. Однако несмотря на достижения феминизма многие женщины ее до сих пор соблюдаются.

Она происходит от идеи, что после бракосочетания женщина становится собственностью мужчины. Об этом рассказал профессор Саймон Дункан из Университета Брэдфорда, который специализируется на семейных традициях, изданию BBC.

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Понятие "владение" женой отменено в Великобритании более века назад, теперь закон не требует от женщины брать фамилию мужа.

Придерживается этой традиции и значительная часть Западной Европы. Исключением является Испания и Исландия, где женщины, как правило, сохраняют свою девичью фамилию, когда вступают в брак, а также Греция, законодательно постановил, что женщины могут оставлять свое имя.

Норвегия, которая является лидером по гендерному равенству и имеет менее патриархальную историю, много замужних женщин берут фамилию мужа. Хотя около половины норвежек оставляют свою добрачную фамилию в качестве второго.

Почему женщины берут фамилию мужчин

Конечно, существует множество личных причин, почему женщина может хотеть изменить свою девичью фамилию – от его неблагозвучности к желанию отделиться от неприятных ей членов семьи.

Тщательный анализ и детальный опрос пар, провела команда Дункана, есть две основные мотивации, питающих эту традицию.

► Первая. Сохранение патриархальной власти – было это очевидным для супругов или нет.

► Вторая. Идеал "хорошей семьи", ощущение, что совместная с партнером фамилия символизирует вашу преданность и объединяет вас, вместе с будущими детьми в единое целое.

Важная причина, как выяснили ученые, – это восприятие обществом. Изменение фамилии является способом продемонстрировать свою преданность друг другу и единство перед внешним миром.

Такое мнение в первую очередь сильное среди женщин, у которых есть дети. Многие из них, кто не сменил фамилию сразу после бракосочетания, сделали это с появлением детей.

Я сделала это ради своего ребенка, чтобы наша связь была не только в любящих отношениях, но и на бумаге,

– пояснила Джейми Берг.

Она оставляла свою фамилию в течение нескольких лет, потому что это было важно для ее профессиональной идентичности. А когда родился сын, добавила в паспорт имя мужа. Берг также считает, что это позволит избежать административной волокиты во время поездок за границу с ребенком.

Исследование Дункана осветило еще один распространенный аргумент среди родителей. Дети могут чувствовать себя растерянными или несчастными из-за того, что в них с матерью разные фамилии.



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Вопрос живучести этой традиции исследователи живо обсуждают. Несмотря на довольно медленный прогресс в этой сфере, и женщины, и мужчины становятся все более открытыми для альтернатив.

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Впрочем, поклонники традиции, например Коренная Гирш, надеются, что она не исчезнет полностью. "Было бы неплохо, если бы эта традиция осталась, если она, конечно, не является принудительной. Ведь традиции дают нам уют и уверенность", – добавила Гирш.

"Этот вопрос должен решаться открытой дискуссией двух партнеров, а не предусматриваться какими нормами", – согласилась менеджер Верити Сешенс из Англии, которая оставила свою девичью фамилию.