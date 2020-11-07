После развода в первое время женщина может быть разбита и подавлена. Из этого состояния ей нужно будет постараться себя вытащить и вновь зажить полной жизнью.

Даже если решение расстаться было принято взвешенно, это не спасет от периода болезненных переживаний. Об этом в своем блоге рассказал Дмитрий Карпачев.

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Женщина может остро чувствовать одиночество, ведь разрыв с мужем и кардинальное изменение привычной жизни создает пустоту в душе.

Что нужно сделать

• Первые 1 – 2 месяца будет штормить. Поэтому стоит поставить дела на паузу и дать себе время на страдания.

• Отвлечься от грустных мыслей и страхов. Нужно заняться тем, что действительно необходимо после развода — раздел имущества, защита своих интересов, распределение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.



Заняться документами / Фото Wise Bread​

• Не скандалить и не обвинять бывшего мужа. Развод состоялся, формально уже никто ничего никому не должен. Это чужой человек, с которым иногда придется решать некоторые вопросы. Поэтому лучше сохранить с ним нейтральные отношения.

• Поднять самооценку. Особенно если причиной расставания послужила измена. Для этого нужно научиться любить и ценить себя, заняться улучшением своей внешности, поработать с психологом, начать флиртовать с мужчинами.

• Не быть в одиночестве. Максимум общения, активная и насыщенная жизнь, выезды за границу на отдых, расширение круга знакомых — все это поможет избежать постоянного мысленного копания в прошлом.

• Заняться здоровьем. Пребывание в стрессе в течение длительного времени может негативно сказаться на здоровье организма. Обостряются хронические процессы, нервная система дает сбой, может нарушиться гормональный фон.



Заняться здоровьем / Фото Arlington Women's Center​

• Уделять побольше внимания ребенку. Он неизбежно пострадает от развода родителей, но есть шанс свести ущерб к минимуму. Откровенный разговор поможет выяснить, что на самом деле думает и чувствует ребенок.

Возможно, он не захочет говорить с мамой о своих переживаниях. Тогда нужно найти того, кому он доверится – бабушку, крестную, психолога.

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• Заполнить эмоциональную пустоту. Для этого нужно обогатить свою жизнь приятными эмоциями. Как именно — зависит от потребностей, вкусов и возможностей человека.