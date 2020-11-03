В Англии 27-летняя Челси Кинэн узнала о беременности по дороге в роддом. Она уверяла, что не имела никаких признаков.

Челси Кинэн отметила, что не было никаких проблем с самочувствием, она носила такой же размер джинсов и месячные не прекращались. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Женщина вызвала скорую, когда ей неожиданно стало плохо. Врачи предварительно диагностировали аппендицит, однако позже оказалось, что пациентка рожает.

Новорожденного назвали Эллиотом. У мальчика не полностью сформировались кости левой ноги, а также брюшная стенка. Поэтому его мочевой пузырь и кишечник находятся вне организма, а не внутри.



Эллиот / Фото dailymail.co.uk

Медики утверждают, что это не помешает мальчику жить. Однако Эллиоту придется перенести несколько операций.

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"Раньше я читала все эти новости о женщинах, которые не знали о беременности. Думала, что это за бред. Теперь это случилось со мной", – призналась Кинэн.