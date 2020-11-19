Американка Джулия Лавинг, которой 51 год, согласилась стать суррогатной матерью для бесплодной дочери Бреанны Локвуд и ее мужа Аарона. Известно, что пара более 4 лет не могла зачать ребенка.

Локвуды потратили 73 тысячи долларов на искусственное оплодотворение. Благодаря которому Бреанна дважды смогла забеременеть, но все разы у женщины случались выкидыши. В результате врачи сказали, что пара должна рассмотреть вариант суррогатного материнства. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

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Джулия Лавинг предложила помочь дочери и стала суррогатной матерью. Женщина забеременела в марте 2020 года, а 2 ноября родила собственную внучку – Браер Джульет.

Жертвы, которые она приняла, чтобы принести этот маленький кусочек неба в наш мир, захватывают меня. Держа дочь на руках, сердце разрывается,

– сообщила Бреанна Локвуд.

"Чувство того, что я сделала бы абсолютно все, что нужно для этого ребенка, излучает меня, когда я смотрю на нее. А также отражает то, что мама сделала для меня", – добавила Бреанна.

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Женщина отметила, что каждый шаг и решение, которое будет принимать для своей новорожденной дочери, будет таким, как учила мама.