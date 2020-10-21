Сколько браков зарегистрировано в Украине за время карантина: неожиданные данные Минюста
За период действия карантина из-за пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировано в 6 раз больше браков, чем разводов. Об этом официально сообщило Министерство юстиции Украины.
Начиная с 12 марта до 10 октября 2020 года, зарегистрировали брак 107 069 пар молодоженов. Об этом Минюст рассказал на официальной странице в Facebook.
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"За аналогичный период количество расторгнутых браков составила 16 475", – добавили в Министерстве юстиции Украины.
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Из-за пандемии COVID-19 ограничено прием в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния.
В период карантина можно подать заявление на регистрацию брака следующими методами:
► Воспользовавшись сайтом "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния";
► С 08.04.2020 можно обратиться на прием к необходимому отделу по предварительной записи (по телефону или онлайн).
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Учитывая требования постановления Кабинета Министров Украины и рекомендации Министерства здравоохранения, прием граждан для подачи заявления о государственной регистрации брака и для государственной регистрации брака в обязательном порядке проводится при наличии у них индивидуальных средств защиты – масок или респираторов.
Также государственная регистрация брака проводится только при наличии невест, без гостей.