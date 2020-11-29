На американской свадьбе жених случайно ударил невесту по лицу во время танца. Подходящий момент засняли на камеру теща.

Жених танцевал перед невестой Микаэлой, под аплодисменты гостей. Сообщило издание Daily Mail.

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В один момент мужчина хотел перебросить ногу через голову невесты, однако не рассчитал и случайно ударил ее в лицо. Смущенный жених сразу проверил, все ли с невестой хорошо.

Сама Микаэла прокомментировала, что после этого она немножко поплакала в туалете. А мужчина признался, что ему было очень стыдно за свой поступок. Однако свадьбу этот случай не испортил и пара гуляла с гостями до 8 утра.

Смотрите видео со свадьбы: