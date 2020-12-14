Американка Трейси Хоуэлл надкусывает сэндвичи своего мужа Клиффорда, которые он берет на работу. Это происходит каждый день уже в течение 41 года их брака.

Ранее Трейси во время перерыва приходила к мужу на обед, но постоянно так делать не могла. Однажды Клиффорд заявил, что еда вкуснее, если ею делиться с любимым человеком. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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"Вскоре после этого вечером я готовила для него сэндвич, откусила кусочек и положила в коробку. Вернувшись домой, он рассказал, что кто-то надкусил его обед. Я объяснила, что поскольку не могла присоединиться к нему, откусила кусочек, чтобы он знал, что я рядом", – вспомнила Трейси.

Клиффорду понравилась инициатива жены и согласился, что так он будет есть не один, а в компании жены. С тех пор Трейси начала их новую семейную традицию. Женщина отметила, что даже в сложный период их отношений, это помогло сохранить семью.

Единственная мысль, которая приходит мне в голову, когда я готовлю ему обед и "откусываю от его сэндвича" – это то, как сильно я его люблю. Примерно те же мысли, которые он вкладывает в телефонный звонок посреди дня, когда говорит, что ему "просто нужно услышать мой голос",

– рассказала Трейси.

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"Мы, наверное, десятки раз в день говорим, что любим друг друга. И мы не стараемся из последних сил, для нас это так же естественно, как чистить зубы. Я благодарю Бога, что он свел нас вместе почти 41 год назад, дал нам терпения, чтобы видеть хорошее и научил говорить об этом вместо того, чтобы сдаваться в трудные времена", – добавила Трейси.