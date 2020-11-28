Какие признаки указывают, что отношения здоровые: 5 наблюдений
Часто люди находятся в токсичных отношениях только потому, не понимают, какой партнер на самом деле им подходит. Семейный терапевт Энн Милфорд объяснила, какие признаки указывают на то, что рядом нужный человек.
Милфорд вместе с семейной психотерапевткою Дженнифер Говейн опросили сотни женщин. Об этом рассказал издание Elle.
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Благодаря своей работе они смогли определить 5 универсальных признаков, которые помогут понять признаки здоровых отношений.
- Пробуждайте друг в друге не худшие, а только лучшие качества. Помогайте расти внутренне, профессионально и эмоционально, признавая, что изменения – положительная и полезная часть жизни.
- Доверяете друг другу и можете рассчитывать на партнера в тяжелых ситуациях – уверены, что он поступит правильно. В отношениях нет места ревности, домысливания и критике задним числом.
- Любите вместе веселиться. Игра добавляет остроты в отношения, а смех – лучший афродизиак на свете.
- Общие ценности и взгляды на жизнь. Связь на эмоциональном и духовном уровне так же сильна, как и физическое влечение.
- Относитесь бережно друг к другу, вместо того чтобы осуждать. Простой тест: какой у вас голос, когда вы критикуете или осуждаете? Трудно говорить резким тоном, если нами движет забота и участие.
Одиночество, гормоны и "бабочки" могут затуманить разум даже наиболее здравомыслящие человека. Но стоит прислушиваться к голосу интуиции. В глубине души знаете, подходит партнер или нет.
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Однако четкое понимание того, что такое здоровые отношения, поможет прояснить картину и сказать "прощай" безнадежному роману.
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