Зависимые отношения: на какие опасные признаки нужно обратить внимание
Развитие эмоциональной зависимости напоминает падение в черную дыру: кажется, что все в порядке, жизнь продолжается, однако вокруг уже происходят изменения. Вдруг почему-то начинает появляться больше тревоги, раздражения, болезненных фантазий.
Кроме этого мир искажается, а в его центре оказываются интересы любимого человека. Издание Elle Украина сообщило об основных факторах зависимости.
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Чувствуете, что не можете без партнера
Зависимость – это потребность в ком-то, кто, как кажется, сможет заполнить вакуум в жизни. Когда чувствуете, что одиноки, то ожидаете, что придет кто-то, чтобы помочь и выслушать. Однако любовь – это не необходимость. Здоровое взаимное чувство возможно только между самодостаточными людьми.
Здоровые отношения / Фото Medium
Человек, склонный к зависимости, не имеет четкой идентификации и личностных границ: "Я – это я". Вместо этого она думает: "Я не знаю, кто я".
Его личность может начинать переплетаться с личностями тех, с кем общается. В результате такой человек становится одержим объектом, как кажется, безмерной любви.
Хотите от партнера всего и сразу
Появляется мысль, что человек, который заинтересовал, должен иметь в себе все представления идеала. Например, это могут быть следующие требования: чтобы понимал с полуслова, уважал желание, но при этом мог принимать все важные решения. Рано или поздно такая установка приведет к разочарованию.
В любых здоровых отношениях всегда есть период идеализации. Однако, когда он проходит, любовь остается. Если это действительно она. Вместо того чтобы пытаться переделать партнера, если он в чем-то не удовлетворяет представление, стоит их принимать.
Здоровые и зависимые отношения развиваются в различных направлениях:
- В зависимых отношениях верим, что главную работу сделает "магия", "химия".
- У здоровых – постоянно работаем, учимся и познаем партнера. Наша любовь растет, преодолевая испытания.
Партнер должен принадлежать только вам
Зависимые отношения часто переплетены с ревностью. Она возникает из неуверенности и иногда достигает размеров клинической паранойи.
Зависимый человек подробно изучает страницы любимого в социальных сетях, анализирует каждое его слово и взгляд, может устраивать за ним слежку. Партнер о таких действиях может даже не догадываться.
Даже хорошие отношения не освобождены от сомнений. Однако в них человек сначала доверяет и только потом подозревает. Партнер спокойно принимает тот факт, что его половинка контактирует с множеством разных людей, среди которых встречаются и весьма привлекательные личности.
Доверять партнеру / Фото Cru South Florida
Если вам нужен неделимый контроль над любимым – это признак того, что вы попали в зависимость и боитесь ее разорвать.
Кажется, что между вами тайная связь
Окружающие могут считать, что между вами нет ничего общего, что ваши отношения – это сплошные ссоры и обиды. Однако вы отказываетесь верить.
Это работа нашего бессознательного. Оно толкает навстречу тем, в ком мы видим отражение наших бессознательных представлений о себе. Если вы находитесь в стрессе и чувствуете себя уязвимым, если вы подсознательно чувствуете, что вам нужна помощь, то будете притягивать к себе тех людей, которые испытывают нечто похожее.
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Вы не будете осознавать опасности, потому что сама ситуация будет казаться знакомой. Однако это ощущение обманчиво: такие отношения будут только подпитывать уязвимость и усиливать невротические черты.
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