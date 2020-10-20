Родительская зависимость от смартфонов должна больше волновать, чем детская. Матери сейчас гораздо больше проводят времени с детьми, однако это взаимодействие можно назвать искусственным.

Взрослые все время присутствуют в жизни своих детей физически, но их эмоциональная отдача очень низкая. Об этом сообщило издание "The Atlantic".

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"Очень странно, что мы столько говорим о влиянии гаджетов на детей, но так мало внимания уделяем – как это влияет на взрослых, которые сейчас страдают на то, что 20 лет назад называли "постоянное рассеянное внимание", – рассказала экспертка по технологиям Линда Стоун.

Это не только плохо влияет на нас – это вредит нашим детям. Новый стиль взаимодействия родителей и детей может нарушить давнюю эмоциональную систему информационного контроля, где главный элемент – это взаимодействие во время общения,

– сообщила Линда Стоун.

Это нормально, если мама или папа иногда обращают внимание на свои дела, однако хроническое отвлечения – это совсем другое.

Родители и смартфоны

Использование смартфонов имеет определенные симптомы зависимости. Например, раздражение, когда прерывают взаимодействие с гаджетами. Такими действиями родители пропускают эмоциональные сигналы детей и неправильно их понимают.

Взрослые со смартфонами больше сердятся, чем те, которые вовлечены в общение. Они часто считают, что дети манипулируют ими, хотя на самом деле те ищут их внимания.



Родительская зависимость от смартфона / Фото Elite Readers

Определенные разлуки с детьми не несут вреда и могут быть полезными. Особенно с возрастом, когда дети нуждаются в большей независимости. Однако эти разлуки отличаются от игнорирования, которому подвергаются дети рядом с родителями.

Когда мама говорит детям пойти поиграть, а папа просит их дать сконцентрироваться на делах полчаса – это вполне нормальное поведение для взрослого человека.

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Кажется, что это сейчас происходит худший стиль поведения у родителей, который можно представить. Все время присутствуют физически, что мешает автономии детей и в тот же момент доступны эмоционально лишь урывками.