Медовый месяц не длится вечно. В каждых длительных отношений есть свои "взлеты и падения". Семейный терапевт объяснил, как понять, нынешние проблемы временные или это что-то серьезное.

Не ищете возможности совместно проводить время

В начале отношений каждый день есть приключением, даже поход в магазин или вкушение странных десертов. Однако со временем эти мгновения могут превращаться в рутину. Об этом сообщило издание The Huffington Post.

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Психотерапевт Элизабет Эрншо отметила, что влюбленные должны быть активными и планировать свое совместное время.

Чтобы распознать то, что вы не делаете некоторые или новые вещи вместе, нужны сознательные усилия. Найдите новое хобби, которое будет интересовать обоих, или сделайте что-то, что любит партнер. Стоит медленно начинать восстановление связей. Со временем эти маленькие инвестиции принесут щедрые плоды.

Сравниваете свои отношения с другими

В эпоху Instagram легко предположить, что друзья или определенные блоггеры в браке гораздо счастливее, чем вы с вашим партнером. Однако стоит помнить, что сравнение является врагом, особенно, когда это касается отношений.

Психолог Маргарет Русерфорд отметила, что никто на самом деле не является идеальным, как его портрет в социальных сетях.

Люди не говорят о разногласиях, усталость или рутинные дела в соцсетях. Вместо того, чтобы концентрироваться на том, сколько лайков собирают пары, попробуйте "выйти" из собственного рутины,

– рассказала Маргарет Русерфорд.

"Отложите смартфоны и запишитесь вместе на кулинарный класс, например. Креативность является очень важной составляющей, чтобы избежать рутины в отношениях", – добавила Русерфорд.

Больше переписываетесь в соцсетях, чем общаетесь вживую

Психолог Алиса Кларк отметила, если замечаете, что пишете сообщение друг другу, когда оба дома, вместо того, чтобы поговорить, это может быть признаком, что смартфон вредит вашим отношениям.



Время со смартфоном / Фото NBC News

Влюбленным нужно выбирать время для совместной прогулки без телефонов или простого общения.

Больше доверяете другим, чем партнеру

Любимый человек должен быть таким, с которым вы бы больше хотели разделить хорошие новости. Если этим человеком является не ваш избранник или избранница – это уже проблема. Об этом заявил психотерапевт Даниэль Кеплер.

В таком случае стоит спросить себя и честно ответить:

Почему партнер уже не стоит на первом месте?

Рассказываете ли вы ему о проблемах на работе и замечаете, что он больше занят своим гаджетом, чем слушанием вас?

Если ваша половинка вас не слушает, обязательно поговорите об этом, но без эмоций. Можно сказать: "Я чувствую себя подавленно, когда пытаюсь обсудить важные вещи, которые случились со мной, а ты не замечаешь меня".

Задумываетесь об отношениях с другим человеком

Свидание ваших друзей могут выглядеть такими веселыми, что вас иногда интересует, как это – ходить на свидания и быть без пары. Или вы можете поймать себя на мысли, что фантазируете о других отношениях с другими людьми – из прошлого или настоящего.

Психолог Маргарет Русерфорд отметила, что если эти мысли повторяются, вам следует проанализировать свои отношения. А если это обычные "вспышки", которые быстро проходят, то волноваться не стоит.

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"Мы легко можем идеализировать бывших возлюбленных, можем идеализировать коллег или соседей, которых считаем привлекательными. Но очень важно помнить, почему вы любите свою половинку и искать пути быть благодарным ей", – добавила Русерфорд.