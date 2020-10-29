В последнее время увеличилось количество сообщений о похищении детей. Именно поэтому родителям необходимо понимать, как защитить ребенка на улице и научить его звать на помощь.

Как уберечь своего ребенка от возможного похищения сообщили в издании "Украинская правда".

Важно Распространенные ошибки в воспитании ребенка: 5 советов, которые помогут родителям

Многие взрослые запрещают детям кричать, громко разговаривать, при этом выражая эмоции или отстаивая свою правоту. Они не задумываются о том, что запретами лишают ребенка шансов спасти свою жизнь.

Громкий звук – это способ привлечь внимание. Если нужна помощь, то сообщать надо об этом громко.



Крик ребенка / Фото Freepik

Что делают дети в тот момент, когда испытывают тревогу или опасность? Плачут и своим криком пытаются привлечь внимание родителей. Это считается нормой. Ведь, услышав крик, родители придут на помощь.

Часто взрослые делают ошибку, когда запрещают детям кричать. Поэтому логично, что в определенный момент в ребенке "отключается" этот ценный навык. Именно умение закричать, привлечь внимание и позвать на помощь может спасти жизнь.

Какие еще методы уберечь ребенка:

Выбирайте яркую одежду для ребенка – это повышает вероятность быстро найти его среди людей.

Всегда держите ребенка в поле зрения.

Ребенок всегда должен идти перед вами, а не позади вас.

Всегда держите ребенка за руку.

Чем младше ребенок, тем крепче вы должны держать его, а не он вас.

В транспорт старайтесь заходить одновременно или чтобы ребенок заходила раньше вас.

Старайтесь заходить на передние двери в транспорте.

Учите ребенка кричать "Мама!" или "Папа!", когда он вас не видит.

Важно помнить, что плохим и злым может быть любой человек – ребенок, подросток, женщина, бабушка или дедушка.

Интересно Дружба родителей с детьми: какую важную черту нельзя переходить

Не стоит ругать ребенка, если что-то пошло не так. Лучше объяснить детали, ведь важно, чтобы он понимал ситуацию.