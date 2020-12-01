Доктор психологии и мама 3 детей Магданела Баттлс поделилась своими советами с коллегами-родителями, чтобы они могли лучше оптимизировать свое время. Также это даст больше возможностей быть с семьей.

Знать свои приоритеты в жизни

Родителям нужно выяснить, что они ценят больше всего, чтобы фильтровать свои обязанности. Об этом рассказал издание Lifehack.

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Когда, например, появится возможность стать членом еще одного родительского комитета или какого-то волонтёрства, то стоит подумать, совместимо ли это с ценностями и приоритетами, не отберет ли время на другие важные вещи.

В долгосрочной перспективе такой анализ ценностей и приоритетов сделает человека счастливым и лучшим папой или мамой.

Не делать слишком много для детей

Довольно часто родители водят детей на слишком много различных активностей и кружков. В таком случае достаточно сложно развить у малышей чувство крепких родственных связей, когда каждый в семье занимается своими делами в течение вечеров всей недели.



Детские активности / Фото Twitter

Родителям не следует создавать графики на каждый день недели. Когда будет все расписано, может просто не остаться времени на семью. Поэтому важно, чтобы хотя бы несколько вечеров в неделю были свободными для семьи.

Важно в этот момент не сидеть дома каждый в своей комнате или по своему гаджету. Например, можно приготовить вместе ужин, сыграть в настольные игры, говорить о жизни.

Если вдруг осознали, что проводите время с малышами, только когда ежедневно собираете их в школу и забираете домой, подумайте, от каких кружков можно отказаться.

Держать дом в порядке

Речь не о том, чтобы быть идеальным, однако хорошо организованный домашний быт может улучшить и облегчить жизнь. Если ищете что-то более 10 минут в день – это признак недостаточной организованности.

Когда бытовые вещи не упорядочены, можно начать каждый раз нервничать, тратя время на их поиск, а также становиться растерянным.

Поэтому нужно научить детей, это их ответственность класть вещи на место. Если они не придерживаются этого правила – должны быть последствия. Меньше времени на любимые игры на гаджете, например.

Отпустить идеальность

Слишком многие родители прилагают много усилий, чтобы жить по определенному стандарту. Иметь определенный образец в жизни – это хорошо. Но если достичь конкретного идеала – ваша цель, то это цель нужно отпустить.

Делегировать

Одна из самых больших ошибок родителей – тянуть все домашнее хозяйство на себе. Стоит делегировать задачи детям. Они могут начинать помогать с очень раннего возраста, например, застилать свою постель, ставить на место игрушки и вещи, помогать мыть посуду.

Если ребенок может спокойно "лазить" в вашем смартфоне, почему он не может собрать свои игрушки? Это облегчит вам жизнь, научит детей и высвободит время побыть родителем.

Рутина обязательная

Рутина в домашнем хозяйстве поможет эффективнее и легче вести повседневные дела. Если создали ее, то старайтесь придерживаться.

Например, ложиться спать каждый день в одно и то же время, просыпаться в школу в определенное время, чтобы собраться, позавтракать и дойти, доехать на уроки и тому подобное.



Обязательная рутина / Фото Manifattura Falomo

Научитесь пользоваться перерывами

Когда вы сидите под кабинетом врача и ждете визита, то как тратите это время: читаете "желтую" прессу или выполняете какую-то работу? Если вы решаете какие-то дела, вы в выигрыше.

Вы можете использовать драгоценные минуты перерыва на заметки, ответы на электронные письма, обновления списка дел и тому подобное. Это позволит вам ложиться в постель без панических "я забыл ответить на важные письма", "я забыла, что планировала сделать завтра".

Пользуйтесь списками дел и календарем

Родители часто забывают о каких-то вещах, особенно когда в доме есть дети. Списки дел и календари с напоминаниями помогут чувствовать себя менее растерянными и контролировать свой день и свои задачи.

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Календарь дел нужен всем, даже мамам в декрете, чтобы не забыть о посещении врача, чей-то день рождения или различные домашние дела.