Мамы в среднем работают 98 часов в неделю – это все равно, что иметь 2,5 работы. Соответствующее исследование провела компания Welch's.

Для этого опросили 2 тысячи матерей детей от 5 до 12 лет. Об этом сообщило издание Motherly.

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День среднестатистической американской мамы начинается в 6:23 утра и хорошо если завершается в 20:31 вечера.

Результаты исследования еще раз показывают, насколько требовательной может быть работа мамы и какой огромный ряд дел матери делают ежедневно,

– сообщил глава отдела исследований и разработок компании Кейси Левис.

Согласно исследованиям, матерям повезет, если они будут иметь на себя хотя бы 1 час и 7 минут в день.

Мамы утомительно работают, поэтому неудивительно, что 72% опрошенных сказали, что у них нет времени готовить для детей полезные перекусы и блюда.



Приготовление пищи / Фото Freepik

Приготовление пищи для семьи – сильная нагрузка, поэтому не вините себя, если злоупотребляете доставкой еды.

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Самый главный посыл исследования: матерям нужна поддержка дома, на рабочем месте и внутри собственного окружения.