Иногда родителям бывает сложно найти современные видео на украинском языке для детей. Однако за последние годы появилось достаточно много отличных развлекательно-учебных роликов для малышей.

На просторах YouTube есть место для качественного украинского контента, поэтому для детей и родителей 24 канал сделал интересную подборку.

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HeyKids – Детские песни

Это канал с песнями и качественной 3D анимацией. Видео помогут развлечь детей и одновременно научить их новых слов.

"Дошкольники, родители и учителя любят наших милых персонажей, которые проведут детей классическими детскими стишками и песнями. Давайте танцевать, хлопать в ладоши и петь вместе!", – отметили авторы ютуб-канала.

Янко Гортало – Интересное для детей

"Это канал для детей. Чистеньких и замарашек. Послушных и нет. Мечтателей и активных. Здесь то, что мы делаем. Для себя, для детей, для всех. Люби украинское, друг!", – сообщили авторы канала.

С любовью к детям – Детские песни

На канале для просмотра можно найти детские песенки, интересную азбуку, развивающие видео и мультики. Все это доступно на украинском языке.

Сказки на украинском

Все мультфильмы созданы на украинском языке по мотивам народных сказок. На канале можно найти такие известные, как: "Кот в сапогах", "Каша из топора", "Репка", "Колобок" и многие другие.

Ладушки-ладушки

Канал на украинском языке и с хорошей картинкой учит детей новых слов, букв, цветов и животных.

Детство TV

Канал для детей в возрасте 2 – 8 лет. Авторы дважды в неделю модернизируют классические народные украинские детские песни, переводят мировые хиты с других языков и создают собственные колыбельные.

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Казкарик

Канал "Казкарик" предлагает взрослым и детям украиноязычные мультфильмы. А создает такие любительские Коваль Богдан.