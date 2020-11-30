Ребенок просит собаку, кота или кролика? Животное в доме – это большая ответственность в первую очередь для родителей. Кроме того, это финансовые затраты. Поэтому как выбрать животное для ребенка – читайте в нашем материале.

Вы все же решили завести животное для ребенка? Тогда вам нужно обратить внимание на определенные факторы, отмечает 24 канал.

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Основные факторы, на которые нужно обратить внимание

Финансовые расходы

Родители должны понимать, что любое животное в доме – это дополнительные расходы. Посчитайте, сколько денег вы сможете потратить на корм, уход, регулярное посещение ветеринара и лечение.

Уход

Уход – будет на ваших плечах и это нужно учитывать. Будете ли вы иметь время и силы, например, на котенка или собаку? Возможно, лучше выбрать хомячка или попугая.

Стиль жизни

Учитывайте собственные привычки и семейный уклад. Если вы не можете смириться с крохотным фантиком на полу, то шерсть или перья очень скоро станут причиной постоянного плохого настроения.

Характер ребенка

Не забывайте и о том, что животное вы выбираете для ребенка. Например, для подвижного малыша, лучшим вариантом будет собака или кошка. А вот для спокойного – можно завести черепаху или морскую свинку.

Какого же домашнего любимца выбрать?

Рыбка

Рыбки идеально подойдут в качестве успокоительного для очень беспокойных детей.

В зависимости от породы рыбы, потребуется соответствующий уход. Если у вас не очень много места для аквариума, то лучше выбрать петушка или бойцовскую рыбку. А вот золотая – хоть и классический выбор многих, но она очень хрупкая и нуждается в достаточно сложном уходе.



Рыбки – подойдут для очень беспокойных детей / Фото pexels

Хомяк

Эти животные маленькие, пухлые и безвредные. Нуждаются в определенной заботе, с которой может справиться ребенок.

Грызуны подходят для тех семей, которые хотят животное, но пока не имеют возможности завести кота или собаку. Но стоит знать, что эти домашние любимцы очень шумные ночью. Кроме того, нельзя пренебрегать уборкой в клетке, ведь запах будет ужасным.



Хомяки / Фото pexels

Морская свинка

Морские свинки – это один из лучших вариантов для спокойного ребенка. Они ручные и неприхотливые в уходе. Они спят всего 6 часов и активны в течение дня.

Но морских свинок следует держать в парах или уделять им много времени, ведь они нуждаются в компании. Кроме того, для них следует выбирать клетки или вольеры с достаточной площадью.



Морские свинки очень дружелюбные / Фото pexels

Кошка

Котята подойдут также для спокойных и сдержанных детей. Им нужно уделять больше времени, а также это большие финансовые затраты.



Такой хвостик требует большего внимания, чем грызуны / Фото pexels

Собака

Собака – это еще полноценный член семьи, который нуждается во внимании и заботе наравне с ребенком. Все утренние и вечерние выгулы практически сразу ложатся на плечи родителей.

Перед тем, как завести щенка, научите ребенка правильно обращаться с животными, объясните все плюсы и минусы, а также поговорите о безопасности.



Собака – это верный друг и полноценный член семьи / Фото pexels

Птица

Птицы – музыкальные создания, которые бывают очень социальными. Такие животные подходят уже для взрослых детей, ведь требуют терпения и регулярной чистки клетки, свежей пищи и воды, а также просторной клетки и немного места для полетов.



Попугаи – хорошие компаньоны / Фото pexels