Перед зимними праздниками у родителей есть важная задача – выбрать удачный подарок для ребенка. Однако иногда при этом они могут допускать несколько ошибок.

Подарок на будущее

Если игрушки или другие вещи пока не подходят ребенку по возрасту, то лучше такого подарка не делать. Об этом рассказала педагог и консультант для родителей Екатерина Личман в издании Освита нова.

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Малышам сложно будет ощутить радость и удовольствие от подарка, который можно будет использовать только когда-то в будущем.

Очень дорогой подарок

Не стоит отдавать деньги за подарок, который семье не по карману. В этом случае есть несколько моментов.

Во-первых, будете подсознательно ожидать от ребенка какой-то особой реакции.

Во-вторых, именно послание "мы тебе последнее отдаем, чтобы тебе было хорошо..." (даже не озвученное вслух), тяжелое, неприятное и ненужное, способно испортить праздничное настроение.

В-третьих, подумайте: какое разочарование вас ждет, если вдруг дорогой подарок еще и не очень понравится ребенку?

Также не стоит дарить ребенку деньги. Рождество, Новый год – теплые, уютные, волшебные праздники! Пусть ребенок почувствует, с какой любовью и вниманием вы подбирали подарок именно для него.

Подарок без необходимых составляющих

Только представьте себе, какое будет разочарование у малышей, когда, найдя под елкой желаемого работа, обнаружит, что сразу поиграть ним не получится, поскольку отсутствуют батарейки.

Подарок не по сезону

Это вариант над которым стоит подумать. Или дарить вещь, которой ребенок сможет попользоваться нескоро? Если вы сомневаетесь, лучше обратить внимание на внесезонные подарки или те, которыми ребенок сможет воспользоваться в зимний период.

Бытовой подарок

Школьные принадлежности, вещи для гигиены, постельное белье – все то необходимое, что родители и так обычно покупают детям. Но если вы уверены, что малыша порадует забавная пижама с блестящим единорогом, тогда совершайте покупку.



Детская пижама / Фото DHgate

Практичный и функциональный подарок

Иногда основными критериями выбора подарка для ребенка становятся его практичность и функциональность. Родителям не стоит забывать, что основная функция – принести радость и удовольствие ребенку.

Стереотипные решения, игнорирование интересов и увлечений вашего ребенка

Например, девочкам – куклы, мальчикам – машинки. Нет никакой проблемы в том, что девочка мечтает найти под елкой пожарную машину, а мальчик – игрушечною посуду для детской кухни или набор продуктов для игры в супермаркет.

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