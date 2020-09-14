Как выбрать детский сад и помочь малышу с адаптацией: советы от Анны Ризатдиновой
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова поделилась деталями воспитания сына Романа. В сентябре звездная мама впервые повела потомка в детский сад и в деталях рассказала, как готовилась к этому.
Полезными советами для родителей Анна Ризатдинова поделилась на инстаграм-странице. Бывшая спортстменка призналась, по какому принципу выбирала дошкольное учреждение, как пережила первый день сына в садике и о подготовке маленького Романа к этому.
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Как подготовить отпрыска к детскому саду
Анна Ризатдинова встречалась со скандальным Александром Онищенко. После завершения отношений с олигархом спортсменка вернулась в Украину с их общим сыном Романом. Мальчика помогает воспитывать мама Анны – Оксана Ризатдинова, о чем она рассказала в 2019 году, когда участвовала в шоу "Танцы со звездами".
Пока же маленький Роман впервые пошел в детский сад. Этот процесс был непростым, а Анна Ризатдинова задолго до этого начала проводить с малышом беседы.
"Я все обсуждаю с сыном. Только общаясь, можно достичь понимания с ребенком. Я ему объясняла, что он пойдет в садик. Он, возможно, еще не до конца понимает, что это такое. И, честно говоря, первый день нам дался сложно. Он просто не отпускал маму. Вот сегодня мы провели в саду 30 минут, пока это максимум", – рассказала Анна Ризатдинова.
По словам звездной мамочки, это нормальная реакция ребенка, поэтому родителям не стоит бить тревогу. Психологи отмечают, что первые несколько месяцев у малыша происходит адаптация к новому учреждению, к детям, которые тоже ходят в эту группу, к новому формату будней. Поэтому здесь важно набраться терпения и поддерживать отпрыска.
Как выбрать детский сад
Анна Ризатдинова рассказала, что стоит обращать внимание на место расположения дошкольного учреждения. В садик вам должно быть удобно добираться, чтобы ни для ребенка, ни для вас это не было стрессом.
"Я руководствовалась простым принципом – местоположение. Мне было важно, чтобы детский сад был недалеко от дома, ведь у меня не всегда есть время отвести туда ребенка, тогда на помощь приходят родители. Нам очень повезло: построили новый частный садик прямо возле дома, в 10 минутах ходьбы. Это очень удобно. К тому же садик оказался хорошим", – поделилась Анна Ризатдинова.
Качество питания и обустройство детского сада – это то, на что также стоит обратить внимание родителям. Впоследствии оцените и отзывы ребенка о заведении, его мысли о работе воспитателей.
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Каким был первый день в садике для мамы
Знаменитая украинка не скрывала причин, почему решила отдать сына в детский сад. По словам Анны Ризатдиновой, ребенку хочется общения со сверстниками, что и стало поводом для поиска первого детского сада.
Пришел такой момент, когда я поняла: сыну уже мало общения только с родителями и родственниками. Ему нужна коммуникация с другими детьми. И первый этап у нас – это сад. Дальше будет спорт,
– отметила Анна Ризатдинова.
Первый день в детском саду был особенным как для Романа, так и для его мамы. Анна Ризатдинова не скрывала, что именно тогда поняла, что ее сын взрослеет и начинает новый этап в своей жизни.
"Я поняла, что для меня это, как для мамы, совершенно новый этап. Ребенок уже взрослый, он начинает вести самостоятельную жизнь отдельно от меня и реализовываться как человечек. И тут у меня возникают очень двоякие чувства. С одной стороны, я очень рада и горда за сына, а с другой – понимаю, насколько быстро летит время. И вот сын уже начинает ходить в детский сад", – добавила она.
Рекомендации психологов
- Подготовьте ребенка к режиму садика. Особенно это касается сна: вовремя укладывайте ребенка спать и просыпайтесь утром так, как должны успеть в дошкольное учреждение.
- Ознакомьтесь с меню сада и введите в рацион те блюда, которые могут подавать малышу.
- Научите ребенка умываться, мыть руки, самостоятельно одеваться или есть. Кроме этого, объясните ребенку карантинные правила и необходимость часто мыть руки, не облизывать поверхности и тому подобное.
- Нужно проводить с ребенком беседы и рассказывать, насколько интересно деткам в детском саду. Например, можно включить малышу мультфильм "Свинка Пеппа", где показаны интересные будни главных героев в дошкольном учреждении.
- В первые дни оставляйте ребенка на 3-4 часа в саду, чтобы для него это не было стрессом. Впоследствии, когда малыш уже адаптируется, можно оставлять его в группе дольше.
- Интересуйтесь у ребенка, как прошел его день, что заставило его обрадоваться в саду, а что наоборот – расстроило. Поддерживайте отпрыска на этом этапе, ведь недостаток внимания и общения может заставить малыша чувствовать себя брошенным.
- Тщательно следите за здоровьем ребенка. Во время пандемии коронавируса, это правило стало еще более значимым. Обращайте внимание на питание, сон, температуру ребенка, чтобы вовремя выявить и предотвратить болезни.