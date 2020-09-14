Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова поделилась деталями воспитания сына Романа. В сентябре звездная мама впервые повела потомка в детский сад и в деталях рассказала, как готовилась к этому.

Полезными советами для родителей Анна Ризатдинова поделилась на инстаграм-странице. Бывшая спортстменка призналась, по какому принципу выбирала дошкольное учреждение, как пережила первый день сына в садике и о подготовке маленького Романа к этому.

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Как подготовить отпрыска к детскому саду

Анна Ризатдинова встречалась со скандальным Александром Онищенко. После завершения отношений с олигархом спортсменка вернулась в Украину с их общим сыном Романом. Мальчика помогает воспитывать мама Анны – Оксана Ризатдинова, о чем она рассказала в 2019 году, когда участвовала в шоу "Танцы со звездами".

Пока же маленький Роман впервые пошел в детский сад. Этот процесс был непростым, а Анна Ризатдинова задолго до этого начала проводить с малышом беседы.

"Я все обсуждаю с сыном. Только общаясь, можно достичь понимания с ребенком. Я ему объясняла, что он пойдет в садик. Он, возможно, еще не до конца понимает, что это такое. И, честно говоря, первый день нам дался сложно. Он просто не отпускал маму. Вот сегодня мы провели в саду 30 минут, пока это максимум", – рассказала Анна Ризатдинова.

По словам звездной мамочки, это нормальная реакция ребенка, поэтому родителям не стоит бить тревогу. Психологи отмечают, что первые несколько месяцев у малыша происходит адаптация к новому учреждению, к детям, которые тоже ходят в эту группу, к новому формату будней. Поэтому здесь важно набраться терпения и поддерживать отпрыска.

Как выбрать детский сад

Анна Ризатдинова рассказала, что стоит обращать внимание на место расположения дошкольного учреждения. В садик вам должно быть удобно добираться, чтобы ни для ребенка, ни для вас это не было стрессом.

"Я руководствовалась простым принципом – местоположение. Мне было важно, чтобы детский сад был недалеко от дома, ведь у меня не всегда есть время отвести туда ребенка, тогда на помощь приходят родители. Нам очень повезло: построили новый частный садик прямо возле дома, в 10 минутах ходьбы. Это очень удобно. К тому же садик оказался хорошим", – поделилась Анна Ризатдинова.

Качество питания и обустройство детского сада – это то, на что также стоит обратить внимание родителям. Впоследствии оцените и отзывы ребенка о заведении, его мысли о работе воспитателей.

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Каким был первый день в садике для мамы

Знаменитая украинка не скрывала причин, почему решила отдать сына в детский сад. По словам Анны Ризатдиновой, ребенку хочется общения со сверстниками, что и стало поводом для поиска первого детского сада.

Пришел такой момент, когда я поняла: сыну уже мало общения только с родителями и родственниками. Ему нужна коммуникация с другими детьми. И первый этап у нас – это сад. Дальше будет спорт,

– отметила Анна Ризатдинова.

Первый день в детском саду был особенным как для Романа, так и для его мамы. Анна Ризатдинова не скрывала, что именно тогда поняла, что ее сын взрослеет и начинает новый этап в своей жизни.

"Я поняла, что для меня это, как для мамы, совершенно новый этап. Ребенок уже взрослый, он начинает вести самостоятельную жизнь отдельно от меня и реализовываться как человечек. И тут у меня возникают очень двоякие чувства. С одной стороны, я очень рада и горда за сына, а с другой – понимаю, насколько быстро летит время. И вот сын уже начинает ходить в детский сад", – добавила она.

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