Готовясь к появлению второго ребенка, не нужно забывать про старшего. Он в отличие от родителей смутно представляет себе хлопоты, связанные с появлением на свет новорожденного. Мама должна развеять все тревоги и сомнения старшего и сделать так, чтобы он тоже ждал братика или сестричку.

С появлением малыша ситуация для первого ребенка меняется бесповоротно – он становится старшим. Об этом рассказало издание "Мой ребенок".



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Тогда родители должны приложить все усилия, чтобы помочь стершему принять новый этап взросления. Но этот процесс не должен происходить через мучения, наставления и поучения. Только через положительные эмоции.

Старший ребенок должен понять, что ситуации в семье не будет иметь для него никаких негативных последствий. Проявление его негативных эмоций – это ошибка родителей. Они не смогли придать своему старшему ребенку уверенность, что его по-прежнему любят.



2 дітей в сім'ї / Фото BabyCentre​

Маме и папе необходимо создать уверенность у старшего, что его не станут любить меньше, даже если ему будут уделять не так много внимания. А это неизбежно при появлении младенца в семье.

Нельзя требовать от мамы, чтобы она разрывалась между двумя детьми, отдавая абсолютно одинаковое количество своего времени и заботы обоим. Это просто невозможно.

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Старшему ребенку необходимо все объяснять. Кому-то через визуальные образы, а кому лучше воспринимать на слух. Как это правильнее сделать – решать родителям.