Акушеры-гинекологи не рекомендуют планировать вторую беременность сразу после первой, так как организм женщины еще не восстановился и нуждается в отдыхе. Еще одна гормональная встряска может стать причиной осложнений.

Какие есть преимущества и сложности при маленькой или значительной разнице в возрасте между детьми, рассказало издание "Мой ребенок".

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Дети-погодки

Детки растут и развиваются одновременно, играют и учатся вместе, у них много общих интересов, поэтому могут стать хорошими друзьями и гармонично уживаться.

Погодка – брат (сестра), родившийся (родилась) раньше или позже на год от другого брата (другой сестры).

Материальный плюс для мамы – не нужно будет тратиться на приобретение новой коляски, кроватки, возможно, даже одежды.

Однако многие мамочки не рискуют иметь детей-погодок, ведь в них может проявляться ревность, борьба за игрушки, будут считать себя конкурентами. Такое соперничество может затянуться и остаться на всю жизнь.

Разница в возрасте 2 – 4 года

Акушеры-гинекологи считают, что оптимальное время отдыха женщины между беременностями составляет 2 – 3 года.

Чаще всего малыши прекрасно находят общий язык, но это не значит, что не будет конфликтных ситуаций в виде ссор и драк.

Разница в возрасте 5 – 7 лет

Ребенок уже достаточно взрослый и много начинает осознавать. Ранее все внимание и любовь доставались только ему, но теперь придется все делить на двоих. Это может стать причиной ревности и обид. Из-за этого со временем ребенок может недолюбливать младшего брата или сестру.



Разница в возрасте между детьми / Фото Mum's Grapevine

Маме придется быть очень внимательной и гибкой, чтобы успевать и старшему помочь с обучением, и в тот же момент ухаживать за младшим.

Важно следить, чтобы первый ребенок не чувствовал недостатка любви и поддержки. В таком случае он обязательно будет помогать и не возникнет чувство ненависти к малышу за то, что отбирает маму.

Разница в возрасте 8 – 10 лет и более

Ребенок уже самостоятельный и у него формируется мировоззрение. В таком возрасте к появлению второго может отнестись с протестом или агрессией.

У детей не будет общих интересов и, вероятно, они могут бороться за родительскую любовь. Кроме того просьбу помочь с малышом, старший может воспринять, как нагрузку и считать братика или сестренку бременем.

С другой стороны, он может даже обрадоваться появлению второго, ведь его теперь меньше будут контролировать, потому что заняты новорожденным ребенком.

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В любом случае, если родители дарят своим детям любовь и тепло, они будут чувствовать себя счастливыми и относиться хорошо друг к другу.