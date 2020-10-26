После расставания отношения между людьми не всегда остаются дружескими. Как бы ни хотелось этого избежать, однако могут возникнуть ситуации, когда придется встретиться со своим бывшим парнем. Чтобы данный момент не был стрессовым, стоит помнить несколько вещей.

Сохранить лицо

Не стоит рассказывать общим друзьям "гадость" о бывшем. Также не надо заставлять их принимать чью-то одну сторону. Об этом сообщило издание Cosmo.

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"Есть такое правило: в расставании всегда виноваты оба партнера – иначе не бывает. Если не хочешь, чтобы он рассказывал о тебе ужасные небылицы, подай пример и не делай этого сама", – посоветовал сексолог Айзек МакКимми.

Как бы это сложно не казалось, но надо пытаться разойтись с бывшим возлюбленным по-доброму. Не нужно оставаться друзьями, но и сжигать его вещи, взламывать почту и рисовать маркерами машину – не стоит.

Быть готовой

Когда друзья приглашают на праздник, где будет ексбойфренд, лучше дважды подумать, готова ли к встрече. Если возникает "комок в горле", а сердце выскакивает из груди – не стоит давить на себя и соглашаться.

Просто вежливо отклонили приглашение, сославшись на неотложные дела или другие планы. Если ты пока не чувствуешь себя в силах встретиться с ним лицом к лицу – это вполне нормально. Дай себе время,

– рассказал Айзек.

Как вести себя

Что ты сделаешь, когда столкнешься с бывшим на улице: натянешь самую широкую улыбку или проигнорируешь его и попробуешь быстрее скрыться за поворотом?

При выборе любого из этих вариантов следует помнить главное: необходимо стараться справиться с эмоциями и просто быть собой.

"Неплохо бы вести себя так, будто ты действительно рада его видеть, но и насиловать себя не стоит. Не спеши выкладывать информацию о своих делах, но с улыбкой заверь его: у тебя все хорошо. Если понимаешь, что разговаривать не хочется вообще – приветливо поздоровайся и переключись на других людей ", – сообщил МакКимми.

К нему

Даже если девушка будет на 100% уверена в своей готовности к встрече, будет держаться вежливо и доброжелательно, – это вовсе не означает, что он сделает так же.

Что лучше сделать в ответ на грубость? Одарить его своей очаровательной улыбкой, развернуться и уйти. Если он грубиян – это исключительно его проблема,

– добавил Айзек.

Что делать, если пересечешь с ним снова? Быть выше и поставить его на место своим нейтральным, вежливым отношением.

Плюс один

Можно сколько угодно репетировать встречу с бывшим и быть к ней почти готовой, но когда увидишь его в компании новой подруги, можешь просто растеряться.

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"Будь с ней вежливая, поздоровайся. Наверное, сейчас ей тоже неловко. К тому же эта девушка, вероятно, не виновата в вашем расставании. Покажи ей и всем остальным, насколько особенной, волшебной и светлой личностью можешь быть ты, просто общаясь с ней мило и по-хорошему", – посоветовал Айзек МакКимми.