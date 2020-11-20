Ежегодно Всемирный день ребенка, который провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1954 году, отмечается 20 ноября. Праздник создано, чтобы привлечь внимание к актуальным проблемам детей.

Во всем мире часто нарушают права детей, ущемляют их интересы и наносят вред здоровью. Об этом сообщается на сайте United Nations.

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В 1959 году 20 ноября была принята "Декларация прав ребенка", а затем в 1989 году – "Конвенция прав ребенка".

Основная идея Конвенции заключается в наилучшем обеспечении интересов ребенка. Положения Конвенции сводятся к 4 основным требованиям, которые должны обеспечить права детей:

Выживание.

Развитие.

Защита.

Обеспечение активного участия в жизни общества.

Главный принцип, который провозглашает Конвенция, – признание ребенка полноценной и полноправной личностью.

Стоит помнить, что главное для каждого малыша – внимание, забота и любовь. Каждый из нас может осчастливить ребенка, подарив частичку своего тепла.



Всемирный день ребенка / Фото CSUSM

Идеи для полезного досуга родителей с детьми

► Настольные игры непременно должны увлечь ребенка. Их следует подбирать, учитывая возраст и предпочтения малыша.

► Занятия для развития. К этой категории можно отнести, например, раскраски, лепку из пластилина.

Можно предложить ребенку изготовить фотоколлаж семьи. На большом листе бумаги нарисовать большое дерево, на ветвях которого приклеить фотографии членов семьи.

► Обычное чтение превратите в игру. После прочтения сказки или рассказа попробуйте вместе с ребенком устроить по его мотивам домашний театр.

Интересным для детей будет также театр теней. Для этого необходимо установить настольную лампу у стены и руками показывать фигуры животных.

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Родителям полезно спрашивать себя иногда: "Когда мой ребенок подрастет и будет вспоминать свое детство, что он будет помнить?". Отвечая на этот вопрос следует понять, правильно ли ребенок проводит свой досуг.

Когда родители приходят с работы, не всегда могут активно проводить с ребенком время. Но помните, что дети очень быстро вырастают, поэтому необходимо искать везде баланс – чтобы было время и для себя, и для ребенка.