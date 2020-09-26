Немало украинских родителей требуют от ребенка самостоятельности и не понимают, почему потомок не может справиться даже с простой задачей. Однако это качество стоит воспитывать с детства. Как именно - узнавайте в материале.

Как проявляется самостоятельность

Во взрослом возрасте самостоятельность – одна из базовых черт характера. Ведь каждый человек должен брать ответственность за свои действия, оценивать последствия, но не бояться проявлять инициативу или принимать нестандартные решения. Однако еще в детстве родители закладывают знания, которые влияют на самостоятельность, сообщает проект "Детский психолог" в инстаграме.

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По словам экспертов, самостоятельность в детском возрасте может иметь различные проявления:

проявляет инициативу дома или в детском садике;

творчески или креативно решает разные задачи;

чувствует ответственность за достижение целей;

настойчив;

контролирует процесс и имеет оценку собственных действий.

Формирование самостоятельности в разном возрасте

2 – 3 года

На этом этапе взросления у ребенка развивается инициативность, в то же время малыш смотрит на поведение родителей и копирует ее. Важно поощрять потомка в выполнении действий самостоятельно, и когда появляется фраза "Я сама", не препятствовать ребенку. Но, конечно, здесь все родители должны учитывать безопасность и не позволять малышу делать то, что может его травмировать.

3 – 4 года

В это время у ребенка появляется первое осознание своей значимости, поэтому он и хочет делать бытовые дела самостоятельно.



Ребенку стоит разрешать быть самостоятельным / Фото Unsplash

4 – 6 лет

Если не препятствовать ребенку, то уже к 5 годам самостоятельными считаются дела, которые доведены до автоматизма. Например, мытье рук, завязывание шнурков и тому подобное. И хотя в этом нет ничего особенного, однако ребенок воспринимает это как дело, где не требуется помощь родителей. В то же время возникает творческий подход к ситуациям и растет инициативность.

6 – 10 лет

В этом возрасте ребенок делит свои дела на две категории: обучение и игра. В первом случае ему нужно мыслить самостоятельно, находить способы выходить из разных ситуаций, ставить перед собой задачи и искать подход к их решению. Да и в игре ребенок проявляет самостоятельность, ведь он моделирует ситуации, выбирает и примеряет определенную роль, принимает решение, умеет контролировать свои поступки и уже оценивает последствия.

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10 – 12 лет

Начало подросткового возраста, появляется сопротивление заботе и нежности со стороны родителей, может проявляться непослушание и ребенок активно отдаляется от родителей. В таком случае психологи советуют взрослым проявить терпение, дать необходимое внимание подростку, обсудить начало взросления, но позволять принимать решения и отвечать за них.

12 – 14 лет

Это один из самых сложных этапов взросления, ведь родители еще хотят активно влиять на жизнь ребенка, а подросток вступает в борьбу за независимость. В это время школьники могут закрываться в комнате, не рассказывать о своей жизни, лаконично отвечать на вопросы, не контролировать свою речь. И когда возникает такой переходный период, родителям стоит набраться терпения. В то же время психологи отмечают, что речь идет не о вседозволенности, а о равновесии между правами и стремлениями ребенка и контролем взрослых.

14 – 16 лет

Уже в последних классах школы дети отдаляются от родителей, а больший авторитет для них имеют сверстники. Поэтому самостоятельность ребенка в этом возрасте переходит на другой уровень. Родителям важно в этот период считаться с мнением ребенка иначе он не научится учитывать вашу точку зрения, поддерживать его и не навязывать свое видение ситуации. Не забывайте говорить с позиции "я" о том, что вы чувствуете, а не то, что ребенок делает не так. Не стоит запрещать общаться с друзьями, которые вас не устраивают, это будет вызывать только негатив и возражения.

16 – 18 лет

До совершеннолетия подросток переосмысливает свое поведение и вновь начинает прислушиваться к родителям, просит совета или помощи. В этом возрасте необходимо быть аккуратным, ведь это ребенок, который хочет быть взрослым, но еще не готов к этому. Родителям стоит поддержать отпрыска, хвалить его за успехи, давать возможность отвечать за свои действия и ослабить контроль.



Общение родителей с детьми / Фото Partner

Как родителям влиять на формирование самостоятельности

Стоит отметить, что каждый ребенок – это личность, к которой родители сами подбирают свой подход. Поэтому советы психологов являются более общими, а взрослые корректируют информацию, учитывая характер отпрыска, его реакцию на проблемы или успех и тому подобное. Однако существуют рекомендации, которые точно стоит применить в воспитании ребенка.

Чтобы воспитать самостоятельного человека, нужно: