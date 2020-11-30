Нужен особый подход, чтобы воспитать ребенка лидера. Кроме того, что надо замечать его социальную активность и организаторские способности, стоит еще и развивать их. К тому же важно не перегнуть, чтобы лидерство не превратилось в эгоцентризм.

Лидер – это человек, к чьему мнению прислушиваются окружающие. Волевой, целеустремленный, не боится брать на себя ответственность за поступки и решения. Об этом в своем блоге рассказал Дмитрий Карпачев.

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Лидерские качества формируются еще в детстве. Если пообщаться с родителями статусного человека, который много добился в жизни, они расскажут, что ребенок демонстрировала задатки лидера еще маленьким.



Задатки лидера / Фото The Foundry Community

Существует 2 противоположных мнения на этот счет:

Лидером нужно родиться. Лидерские качества можно воспитать.

Истина где-то посередине, поскольку оба этих утверждения не противоречат друг другу. Действительно определенные люди рождаются с навыками лидера. В то же время тихий и спокойный ребенок, привыкший к подчинению может стать ситуативным лидером.

Если хотите воспитать ребенка лидером, для начала стоит разобраться с особенностями этого типа личности:

Стремится управлять ситуацией и вовлеченными в нее людьми.

Умеет убеждать окружающих, мягко склонять к своей мысли.

Выдает четкие и понятные инструкции, всегда знает, что нужно делать.

Виртуозно коммуницирует с разными людьми, умеет находить подход к каждому.

Никого не оставляет равнодушным к своей личности (вызывает как позитив, так и негатив).

Находит нестандартные способы решения проблем, берет на себя ответственность за результат.

Как родители могут "убить" лидера в ребенке

Запрет рисковать. Если окружить ребенка гиперопекой, запретить ему набивать шишки и получать ценный жизненный опыт, то можно встретить отпор в подростковом возрасте. Как только он почувствует, что может оказать сопротивление навязчивой заботе, то начнет чувствовать и нарушать границы дозволенного.

Щедрая похвала. Хвалить ребенка крайне необходимо, но излишне расхваливать не стоит. Завышенная самооценка приведет к проблемам в общении с другими детьми. Лидерство в коллективе может пошатнуться.

Страх перед ошибками. Он возникает в момент, когда родители начинают наказывать ребенка за ошибки. Да, когда он целенаправленно вредит, то нужно это пресекать. Но во всех других случаях признайте, что у ребенка есть право ошибаться.

Как развивать лидерские качества у ребенка

► Запишите ребенка на секцию или кружок по интересам, где можно практиковать групповые соревнования, конкурсы, викторины. Это станет отличной средой для проявления лидерских качеств.



Развитие лидерских качеств / Фото Mind & Body

► Параллельно нужно формировать в ребенке чувство уверенности в своих силах. Он должен чувствовать одобрение и поддержку родителей.

► Настоящий лидер не только берет на себя руководство коллективом в определенных ситуациях, но и сам создает эти ситуации. Продумайте вместе с ребенком, что он может сделать для этого. Например, можно инициировать проведение конкурса. Логично, что руководить процессом будет автор идеи. Так можно не только проявить организаторские способности, но и закрепить свою позицию лидера.

► Коммуникация со сверстниками. Настоящий лидер всегда знает, чем живет и дышит его коллектив. Он должен искренне проявлять интерес, быть приятным собеседником, оказывать посильную помощь. Поэтому эмпатия и альтруизм – качества, которые обязательно нужно прививать маленьком лидеру.

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► Самостоятельность и ответственность. Что интересно: без одного не бывает другое. Невозможно осознать степень ответственности, не имея возможности принимать самостоятельные решения. Нельзя быть самостоятельным, не осознавая полноту ответственности за каждый свой шаг.