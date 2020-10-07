Вырастить уверенную и незакомплексованная ребенка стремятся все родители. Однако порой с этим возникают проблемы, ведь большинство взрослых комплексов зарождаются именно в детстве.

Живите в удовольствие и развивайтесь

Самый главный совет, который дают психологи родителям – не забывать о себе. Если хотите воспитать счастливых детей, тогда будьте счастливы сами. Об этом сообщило издание Мой ребенок.

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Когда родители взваливают на себя слишком много, постоянно зациклены на проблемах, нет времени расслабиться и сделать передышку – негативные эмоции сказываются на детях. Очень важно переключаться с "работы" на "дом" и не нести в семью тот негатив, который накопился за весь рабочий день.

Американские социологи провели исследование, в котором принимала участие свыше тысячи семей разного возраста. Чтобы оценить атмосферу в семье, детям задали вопрос: "Если бы ты смог повлиять на что-то в жизни своих родителей, что бы ты изменил?". Как результат, 60% опрошенных детей хотели, чтобы родители меньше уставали и не нервничали. А это значит, что от родительского стресса страдают дети.

Дайте детям частное пространство и свободу

Чрезмерная опека родителей делает из детей закомплексованных личностей в будущем, которые часто не могут решить элементарную проблему самостоятельно. Дети становятся намного счастливее, когда к их мнению прислушиваются. И не нужно согласовывать с кем-то каждый свой, даже самый безопасный, поступок.

Ученые рекомендуют время от времени позволять детям выбирать наказание за свои огрехи самостоятельно. Так они смогут лучше осознать глубину и серьезность своего поступка. Кроме того, не нужно всегда планировать день ребенка ежеминутно. Такие спонтанные ситуации могут многому его научить: понимать сверстников, быть командным игроком, уметь убеждать, договариваться, разрешать конфликты и контролировать свои эмоции.

Научитесь слушать и ужинать всей семьей

Ваша задача мотивировать ребенка больше рассказывать о своих делах и проблемах во время ужина или во время любого другого семейного времяпрепровождения.

Если вы не ужинаете всей семьей по каким-то причинам, то пересмотрите этот вопрос. Ученые доказали, что дети, которые регулярно садятся за стол со своими родителями, лучше учатся, имеют больший словарный запас и хорошие манеры. Кроме того, их самооценка намного выше.

Позвольте больше общаться со сверстниками

Сильнее, чем вы, детей могут повлиять только их друзья или одноклассники. Даже когда коллектив "давит", – это не всегда плохо. В том числе от этого может быть положительный эффект.

Ученые выяснили, что дети, которые чувствуют себя не совсем комфортно в коллективе, лучше учатся и успешно поступают в высшие учебные заведения. Кроме того, они способны лучше анализировать себя и свои ошибки. Благодаря этому во взрослом возрасте умеют налаживать хорошие отношения с друзьями, коллегами и близкими. Конечно, негативное влияние сверстников может подтолкнуть ребенка и к дурным поступкам, от этого никто не застрахован.

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Те дети, которым было все равно, что о них думают одноклассники, учились хуже, ведь у них не было достаточно мотивации, чтобы больше заниматься и превосходить сверстников. Именно поэтому нужно защищать ребенка от любой проблемы в школе. С некоторыми из них она вполне сможет справиться сама, а их решение даже пойдет ему на пользу.