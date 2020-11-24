Родители часто используют к детям такие фразы как: "Молодец" или "Отлично". Конечно, их можно употреблять, но ребенку они не несут никакой информации и не дают понять мнения родителей.

Оригинальные и разнообразные фразы также смогут научить ребенка разной, живой, интересной речи. Об этом сообщили на сайте 4mamas.

Интересно Как научить ребенка правильно относиться к поражению: советы психолога

• "Ты на правильном пути! Не останавливайся, иди за мечтами!"

Эта фраза поможет подбодрить подростка, когда он колеблется перед соревнованиями или выступлением. Так сможете дать ему свою положительную оценку событий и подтвердите, что ребенок не зря вложил столько усилий.

• "Пойми, что нет предела, каждый может сделать невозможное! Нужны только вера внутри и поддержка снаружи. Я в тебя верю, теперь дело только за тобой. Вперед!"

Это будет удачной поддержкой от отца или матери на спортивных тренировках ребенка или во время приобретения других навыков. Например, в первых попытках покорения профессии, изучении иностранного языка.



Фразы для детей / Фото The TeCake

• "Это только первая твоя ступенька на пути к успеху, но очень важная. Запомни этот день, свои ощущения и эмоции. Когда что-то не будет получаться, время от времени вспоминай момент победы!"

Главное, чтобы такие слова, родители вовремя сказали своему ребенку. В них одновременно является одобрение и важный совет, который поможет пережить неудачи.

• "Поздравляю! Я горжусь тобой! Смог преодолеть свои страхи и неуверенность, ты это сделал!"

Такие фразы помогут в случае, когда ребенок длительное время что-то не мог сделать и наконец все же у него получилось. Например, он хотел, но колебался начать блог или заняться боевым искусством. Не так важно каким был первый результат, главное, что ребенок смог себя пересилить.

• "Я в восторге от твоих мыслей! Вот видишь, ты самостоятельно нашел особый ключик от первой двери своего будущего!"

Ребенок определился, чем хочет заниматься после школы и приводит вам свои реальные доказательства. Также фраза пригодится и в других случаях, например, для первоклассника, который выбрал себе кружок.

• "Я никогда в тебе не сомневалась! Твой успех сегодня – это лучший подарок для меня!"

Такой фразой родители могут продемонстрировать ребенку, что они радуются за него. Также подчеркнут, что никогда не сомневались в нем.

• "Помни, что у тебя огромный потенциал. Я это ценю и радуюсь, что ты у меня особый растешь. Ты сможешь дотянуться до звезд, но не забывай также, что нужно всегда прилагать усилия!"

Это уже похоже на конструктивные поучения, но очень действенные и важные для ребенка. Родители отмечают его возможности и подчеркивают, что довольны им. Не лишним будет говорить это ребенку, даже если у него не все получается хорошо.



Что говорить детям / Daily Express

• "А кто говорил, что ты это не сможешь сделать? А оказывается ты справился – на отлично! Никогда не отчаивайся и не занижай намеренно свои возможности"

В этом случае мать или отец ярко подчеркивают, что ребенок сделал даже то, в чем сомневался. Следовательно, он может больше, стоит только быть уверенным и верить в свои силы.

• "Мы гордимся тобой! На тебя можно сегодня равняться! Так держать!"

Этой фразой родители дают возможность почувствовать ребенку, что они оба в восторге от его достижений. Говорят о том, что он достойный подавать пример другим. Это стимулирует и вдохновляет "держать марку" и в дальнейшем.

• "Это – высший пилотаж! Ты своим поступком удивил всех. Скажи нам, не стесняйся, как тебе это удалось?"

Эту фразу лучше говорить серьезно, никогда не использовать в шутку, не смеяться. Говорите ее тогда, когда ребенок действительно был на высоте и удивил всех. А форма интервью позволит малышу почувствовать свою важность.

• "Это значительно лучше, чем в прошлый раз. Ты способен. Я уверена, что дальше будет еще лучше!"

Это пригодится тогда, когда ребенок делает успехи в какой-то конкретном деле. Не забывайте подбадривать малыша, тогда успехов будет больше.

• "Неплохо! Хорошая работа! Но я знаю, что ты способен на большее!"

Это поощрение пригодится, когда родители видят, что ребенок делал что-то не в полную силу. Может, потерял интерес или просто несерьезно отнеслась к делу. Будьте откровенны с детьми.

• "Я знаю, ты просто ас в этом деле! Когда ты меня научишь?"

Например, это уместно в ситуации, где подросток отлично разбирается в компьютерных программах играет в шахматы. Таким образом родители подчеркивают безупречные его умения. А еще обращаются за помощью.

Важно Родительское воспитание или генетика: как появляется детская жестокость

Когда ребенок понимает, что его умение заинтересовали других и он может поделиться опытом, то как будто резко взрослеет. На многие вещи начинает смотреть осознанным взрослым глазом.