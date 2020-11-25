Учитывая занятую и напряженную жизнь, родителям легко почувствовать себя, как на беговой дорожке. Через такой ритм часто они могут терять важные для их детей моменты.

Издание HuffPost сделало подборку советов, которые помогут быть более внимательными к малышам в повседневной жизни.

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Максимально эффективно используйте время утром

Родители могут попробовать с малышами одно простое упражнение во время дороги в школу. Особенно это будет действенно для детей младшего возраста. Нужно в течение 1 минуты просто быть спокойными и вместе обращать внимание на все звуки вокруг.

Затем поделитесь друг с другом всем, что заметили. Вы можете спросить у ребенка: "Какой самый дальний звук ты услышал? А какой был рядом?".



Используйте эффективно время / Фото Heol

Есть еще один вариант: попросить ребенка показать вам то, чего он раньше не замечал. Цель – объединить вас в этом моменте. Также это побуждает его любопытство, поэтому пока вы дойдете до школы, ребенок уже будет готов учиться.

Практикуйте объятия с глубоким дыханием

Родители и дети крепко обнимаются и во время этого должны вместе сделать 3 глубоких вдоха и выдоха. Такие объятия важно практиковать, когда у малышей кризис. Это поможет ему вместе с родителями пережить трудный момент.

Отложите. Ваш. Телефон

Все часто слышат этот совет. Однако вы не можете быть внимательными родителями, если все время на телефоне.



Отложите свой телефон / Фото BBC

Должны быть установлены определенные пределы. Речь не идет о том, чтобы полностью отказаться от технологий. Нужно более сознательно пользоваться гаджетами. Например, можете отложить телефон с того момента, когда дети проснулись, и не брать его в руки, пока они не пойдут в школу.

Вместе вспоминайте положительные моменты, которые случились с вами в течение дня

За ужином или при подготовке ко сну попробуйте поочередно выделить 3 хороших событиях, которые случилась за целый день. Они необязательно должны быть масштабными. Например, собака подбежала на улице, солнце, которое вышло из-за облаков, веселая ситуация с одноклассниками.

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Старайтесь сохранять спокойствие, когда у вашего ребенка истерика

Речь не идет о том, чтобы просто не обращать внимание на ребенка, если он ведет себя неадекватно. Вы можете быть строгим, но вести себя спокойно.