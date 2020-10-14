Изабель и Антуан мечтали многие путешествовать, а не работу в офисном режиме. Именно поэтому они переделали обычный фургон на мобильный дом.

Пара рассказала, что старались меньше тратить средств и времени на работу, а больше времени уделять друг другу, и жизни. Об этом сообщило издание Far Out Ride.

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"Нам по 36 лет, мы решили покинуть свою карьеру, продать дом и все, что в нем было, и проехать в фургоне всю Америку", – рассказала пара.

Изабель и Антуан сообщили, что все построили самостоятельно. Они не имели много денег, поэтому собрали все, что могли и хорошо распланировали расходы.

На переработку фургона мы потратили примерно 1000 часов. В общем, нам все обошлось в 20 тысяч долларов. Плюс стоимость фургона,

– отметили Изабель и Антуан.

"Главная причина, почему мы так живем – это то, что мы можем сами выбирать сад для нашего дома на колесах", – добавили влюбленные.

Смотрите фото: как выглядит фургон Изабель и Антуана: