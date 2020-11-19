Во время предсвадебной фотосессии в реке утонули жених и невеста. Трагедия произошла в индийском штате Карнатака.

Влюбленные 28-летний Чандру и 20-летняя Шашикала взяли в аренду две лодки, чтобы организовать съемку на берегу реки Кавери в заброшенном городе. Об этом сообщает издание The Times of India.

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Лодка успел отплыть примерно на 30 метров от берега, когда и жених с невестой решили попытатся сфотографироваться.



Река Кавери / Фото South Asia Journal

Девушка, которая была обута в босоножки на каблуках, потеряла равновесие и упала в реку. Жених пытался спасти ее, однако судно перевернулось и мужчина также утонул.

На борту, кроме пары, были и другие пассажиры. Один человек смог добраться до берега самостоятельно, а другого – спасли люди.

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На место несчастного случая сразу прибили спасатели, которые вытащили тела погибшей пары из воды.