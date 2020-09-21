21 сентября Президент Владимир Зеленский принял участие во встрече с общественными и международными организациями. Во время официального мероприятия глава государства подписал указ, направленный на предотвращение гендерного насилия в Украине.

Соответствующее видео Офис Президента опубликовал в фейсбуке. В описании к ролику помощники Зеленского отметили, что встреча касалась реализации государственной политики по противодействию и предотвращению домашнего насилия.

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В своей речи Президент Украины подчеркнул, что права человека являются одним из тех вопросов, которые в приоритете для государства. Поэтому Владимир Зеленский подписал соответствующий указ и дал указание разработать механизмы, которые помогут реализовать его.

"Я с подписанием этого указа хочу подчеркнуть личную ответственность премьер-министра, правительства Украины и всех руководителей на местах... Нужны механизмы реализации принятого законодательства. Вопрос предотвращения и противодействия насилию является одними из индикаторов целей устойчивого развития", – отметил Владимир Зеленский.

На встречу пришла и первая леди Украины Елена Зеленская, которая работала над этим проектом. В коротком комментарии она отметила, что инициативу разрабатывали эксперты и общественные деятели. Первая леди также рассказала, что количество приютов для женщин, ставших жертвами домашнего насилия, уже растет, однако впереди у правительства еще много работы.

Смотрите видео с официальной встречи Владимира Зеленского:

Известно, что в мае 2020 года на рассмотрение Президента Украины поступила петиция от общественных активистов. Она набрала необходимую поддержку на официальном сайте, поэтому стала одной из тех, что оказались в очереди на рассмотрение Владимира Зеленского.

В обращении люди отмечали необходимость ратифицирования Стамбульской конвенции. В 2011 году Украина стала одной из 35 стран, которая принимала участие в создании документа. Задача конвенции – предотвращать все формы насилия против женщин, поддерживать равенство между женщинами и мужчинами в мире. Поэтому петиция была крайне важна, ведь ежегодно количество жертв домашнего насилия в Украине увеличивается.