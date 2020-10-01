После усыновления ребенка новосозданную семью обязательно посещает работник службы по делам детей, который предоставляет консультации и контролирует условия воспитания. Так как часто эти работники посещают семью усыновителей?

Журналисты 24 канала расспросили экспертов Благотворительного фонда "Родные" и юристов о том, как проходит визит работника службы по делам детей и как долго контролируют родителей-усыновителей.

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Отметим, что осуществление надзора за усыновленными детьми в семьях возложена на службы по делам детей.

Почему и как часто такой работник посещает семью

По словам юристов, частота посещений приемной семьи определяется и планируется индивидуально в зависимости от этапа адаптации ребенка в семье.

Посещать усыновленного ребенка работникам службы по делам детей предлагается по мере необходимости не реже чем один раз в год в течение первых трех лет после усыновления, а в дальнейшем - один раз в три года до достижения ребенком совершеннолетия.

Первое посещение целесообразно осуществлять через три месяца после усыновления ребенка.

Если в службу по делам детей поступила информация о нарушении прав усыновленного ребенка, рекомендуется проводить внеочередное посещение семьи усыновителей.

С целью предотвращения возникновения проблем в период адаптации усыновленного ребенка в семье и уменьшения риска конфликтных ситуаций между усыновителями и ребенком служба по делам детей может рекомендовать усыновителям социальное сопровождение в Центре соцслужб для семьи, детей и молодежи.

В каких случаях могут принять решение о прекращении усыновления

В случае выявления фактов ненадлежащего исполнения родителями-учиновителямы своих обязанностей в соответствии с договором об устройстве ребенка на воспитание, можно прекратить усыновление.