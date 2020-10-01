Визит работника службы по делам детей: как долго контролируют родителей после усыновления
После усыновления ребенка новосозданную семью обязательно посещает работник службы по делам детей, который предоставляет консультации и контролирует условия воспитания. Так как часто эти работники посещают семью усыновителей?
Журналисты 24 канала расспросили экспертов Благотворительного фонда "Родные" и юристов о том, как проходит визит работника службы по делам детей и как долго контролируют родителей-усыновителей.
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Отметим, что осуществление надзора за усыновленными детьми в семьях возложена на службы по делам детей.
Почему и как часто такой работник посещает семью
По словам юристов, частота посещений приемной семьи определяется и планируется индивидуально в зависимости от этапа адаптации ребенка в семье.
Посещать усыновленного ребенка работникам службы по делам детей предлагается по мере необходимости не реже чем один раз в год в течение первых трех лет после усыновления, а в дальнейшем - один раз в три года до достижения ребенком совершеннолетия.
Первое посещение целесообразно осуществлять через три месяца после усыновления ребенка.
Если в службу по делам детей поступила информация о нарушении прав усыновленного ребенка, рекомендуется проводить внеочередное посещение семьи усыновителей.
С целью предотвращения возникновения проблем в период адаптации усыновленного ребенка в семье и уменьшения риска конфликтных ситуаций между усыновителями и ребенком служба по делам детей может рекомендовать усыновителям социальное сопровождение в Центре соцслужб для семьи, детей и молодежи.
В каких случаях могут принять решение о прекращении усыновления
В случае выявления фактов ненадлежащего исполнения родителями-учиновителямы своих обязанностей в соответствии с договором об устройстве ребенка на воспитание, можно прекратить усыновление.
Работник по делам детей и усыновленный ребенок
Если семья пользуется услугами Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, то их работники могут провести социальное инспектирование.
В случае возникновения угрозы жизни и здоровью ребенка социальный работник немедленно информирует об этом службу по делам несовершеннолетних. Если в течение месяца семья не сможет устранить недостатки, то соцслужба подает ходатайство в суд об отмене решения об усыновлении ребенка.
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Как проходит визит работника службы по делам детей
Юристы сообщили, что контроль за условиями воспитания, содержания и развития детей в приемной семье осуществляет служба по делам детей. Ежегодно такая служба готовит заключение о воспитании усыновленного ребенка на основе информации.
Эта информация представляется специалистом центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, который осуществляет социальное сопровождение семьи, воспитателем садика или классным руководителем школы, где учится ребенок.
Зато психолог фонда "Родные" Кристина Ясинская уверяет, что соцработник, который может посещать ребенка, обязательно проводит индивидуальную беседу с ним. Наедине с усыновленным малышом он должен узнать его/ее мысли и чувства относительно новой семьи.
Как соцработники могут предупредить конфликты в семье
Соцработник, услугами которого также может пользоваться новосоздання семья, должен узнать, не возникают ли конфликты и кризисы в семье. Ведь часто бывает так, что семьи усыновителей распадаются. Ведь взрослые, когда принимают решение взять ребенка в семью, не всегда представляют, что их ждет.
Семьи могут распасться / Фото ya-roditel
Кристина Ясинская уверяет, что дети из интерната прошли множество страданий, они эмоционально травмированы и уже наделены определенным опытом жизни. Этот опыт впоследствии проявляется в их поведении, которое является часто деструктивным по отношению к другим людям.
Когда ребенка берут в семью в раннем возрасте, преимущественно проблемы с воспитанием достаточно легко решить, но когда приходит переходный возраст, ребенок становится грубым, наглым, неуправляемым, отмечает, что управлять им имеют право только родные родители,
– говорит психолог Благотворительного фонда "Родные".
В это время в усыновителей может появиться много тревог и даже страхов. Часто они попадают в ловушку "родные дети никогда так не поступают", или возвращаются вытесненные страхи "плохой наследственности".
Как соцработники могут помочь? В таком случае работники соцслужбы могут заранее заметить негативную тенденцию в отношениях: жалобы на ребенка, разговоры о возможности отказа, частые ссоры и тому подобное. В каждом конкретном случае должен быть составлен индивидуальный план помощи семье. Возможно, потребуется помощь в поиске психолога, специализирующегося на проблеме, возникшей в семье.
Могут ли родители отказаться от усыновления
В законодательстве Украины нет прямой нормы, которая бы предусматривала право усыновителей на отказ от усыновленного ребенка. Однако, усыновление может быть отменено или признано недействительным в судебном порядке.
Так, статья 240 Семейного кодекса Украины предусматривает, что право на обращение в суд с иском об отмене усыновления или признания его недействительным имеют:
- родители ребенка;
- усыновитель;
- опекун, попечитель;
- орган опеки и попечительства;
- прокурор;
- усыновленный ребенок, достигший четырнадцати лет.
То есть усыновление может быть отменено по решению суда, если:
- оно противоречит интересам ребенка, не обеспечивает ему семейного воспитания;
- ребенок страдает слабоумием, психической или иной тяжелой неизлечимой болезни, о чем усыновитель не знал и не мог знать на время усыновления;
- между усыновителем и ребенком сложились, независимо от воли усыновителя, отношения, которые делают невозможными их совместное проживание и выполнение усыновителем своих родительских обязанностей.
Однако, отмена усыновления не допускается после достижения ребенком совершеннолетия. Это возможно только в особых случаях: если противоправное поведение усыновленного (усыновителя) угрожает жизни, здоровью ребенка или по взаимному согласию усыновителя и усыновленного или по требованию одного из них.