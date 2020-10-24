В американском селе Эймс, штат Нью-Йорк, Ник Драммонд с его партнером Патриком приобрели старый дом. Во время его ремонта оказалось, что там были спрятаны бутылки виски 1920-х годов.

Все они хранились в потайных отсеках под полом. Об этом Ник Драммонд рассказал на своей личной странице в Instagram.

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Мужчинам удалось получить 60 столетних бутылок, где треть из них оказалась полными. "Я не эксперт по виски, конечно, но время от времени наслаждаюсь этим напитком", – добавил Ник Драммонд.

Пара узнала, что бывшим владельцем дома был бутлегер по имени Адольф Гампфнер. После его смерти такие же тайники были найдены в других владениях, а также в транспортных средствах.

Бутлегер – подпольный торговец спиртным во время действия сухого закона в США в 1920 – 1930 годы. В широком смысле слова – торговец различными контрабандными товарами, но чаще всего самогонными спиртными напитками, музыкальными записями или подержанными автомобилями.

Смотрите видео находки парнем его партнера Патрика: