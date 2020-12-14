Родителям важно научить ребенка быть вежливым и внимательным к окружающим. Такая привычка принесет ему большую пользу в будущем.

Показывайте пример хорошего поведения

Родители должны демонстрировать ребенку пример хорошего поведения дома. Дети всегда повторяют за взрослыми. Об этом сообщило издание childdevelop.

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Для этого стоит начать с основ. Говорите детям, мужу, продавцу в магазине и всем, с кем общаетесь – "пожалуйста" и "спасибо". Убедитесь, что малыш слышит, как вы произносите эти слова. Напоминайте ребенку, когда стоит их употреблять.

Проявляйте терпение

Возможно, вам придется потратить месяцы на то, чтобы добиться изменений. Но когда вы увидите, как все члены семьи вежливо разговаривают между собой, это может в целом изменить атмосферу в семье к лучшему.



Атмосфера в семье / Фото GradePower Learning

К тому же улучшит и ваши отношения. Мужья и жены чувствуют положительные эмоции, когда им благодарят за то, что они делают для семьи. Например, готовят вкусную пищу или делают работу по дому.

Учите ребенка благодарности

Привить ребенку хорошие манеры – не то же самое, что научить его вежливых фраз. Важным элементом хороших манер является благодарность и уважение.

Когда дети выражают свою благодарность за то, что родители делают для них, они:

Чувствуют себя лучше.

Перестают воспринимать то, что для них делают родители, как должное.

Развивают эмпатию, поскольку понимают, что другие люди стараются ради них.

Если ребенок не чувствует благодарности, он растет эгоистичным и воспринимает все, что у него есть, как должное.



Растет эгоистичным / Фото Faith Magazine

Начинайте раньше

Сначала научите говорить "пожалуйста" и "спасибо", когда это уместно. Даже если ребенок еще не понимает, почему нужно быть вежливым.

Родители могут прививать ребенку хорошие манеры в игровой форме. Вы можете использовать для этого куклы или мягкие игрушки.

Продолжайте учить ребенка по мере взросления

Дети должны знать, что нужно говорить, когда им дарят подарок, когда их знакомят с другим человеком, когда они поднимают трубку телефона. Через некоторое время ребенок привыкнет к правилам поведения в различных ситуациях, и их не нужно будет напоминать.

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Не забывайте хвалить ребенка, когда он без ваших подсказок проявляет хорошие манеры. Тогда будет пытаться повторять поведение, за которую вы его хвалите.