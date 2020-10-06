В соцсетях родители шутят, что процесс воспитания – это постоянный поиск баланса между внушением своего мнения и свободой выбора, которая также должна быть у ребенка.

Существуют вещи, на которые родители зря накладывают табу. Об этом сообщили в издании Затишок.

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► Рвать и пачкать одежду

Большая часть впечатлений, которые может получить ребенок от прогулки, связанная с различными активностями и познанием окружающего мира. Неудивительно, что малыш не думает о том, сколько стоит одежда, в которую он одет.

► Есть вредные продукты

Почти каждый ребенок любит вредную пищу. Все эти соленые снеки, пирожки и сладости, после которых руки оставляют липкие отпечатки на всем, к чему прикасаются. Когда родители все это запрещают, то такая пища превращается в культ и съедается при первой возможности.

Специалисты считают, что родителям стоит самим время от времени покупать детям столь желанную пищу. Чтобы те понимали, что при большом желании могут съесть пачку чипсов дома. И прятать от мамы фантик от шоколадки совсем не обязательно.



Снеки / Фото The Odyssey Online

► Тратить личные деньги на ненужные вещи

Согласно исследованиям, современные дети довольно часто тратят личные деньги на сладости, популярные игрушки, журналы, а также на видеоигры. Часто родители пытаются это запретить, защищая ребенка от ненужных расходов.

С таким подходом стоит притормозить через 2 причины:

С тех пор как выдали ребенку деньги, они становятся его собственными. И только он может решать, на что их потратить. Особенно это касается семей, в которых дети получают карманные за какую-то домашнюю работу. Ребенку бывает полезно потратить деньги на безделушки и потом пожалеть об этом. Только так человек может научиться контролировать свои расходы и отличать сиюминутные прихоти от действительно важных потребностей и желаний.

► Быть беззаботным

Психологи всерьез обеспокоены тем, что современные дети стали гораздо более тревожными, обеспокоенными и депрессивными по сравнению с предыдущими поколениями. Причина кроется в том, что многим детям приходится участвовать в чем-то похожем на спринт по вооружению знаниями.

Школьная программа становится все сложнее и более насыщенной, растет количество "модных" увлечений и еще и соцсети постоянно заставляют чувствовать себя не таким крутым как окружающие. Поэтому современный ребенок остро нуждается в "ничегонеделание".

► Прогуливать школу

Иногда стоит искусственно создавать для ребенка свободное время, если видите, что она стала подавленной и напряженной. Успешность – не главное, главное – это психологическое здоровье загруженного школьника. Если видите, что он испытывает потребность в передышке, дайте ему возможность притормозить.



Подавленность ребенка в школе / Фото Getty Images

► Спорить со старшими

В отношении детей младшего возраста такой запрет может быть опасной. Все-таки малышу важно знать, что не все взрослые хорошие и не все их просьбы или приказы надо выполнять беспрекословно.

Для детей постарше это уже вопрос морали. К сожалению, мудрость и правота все реже начинают зависеть от количества прожитых лет. Иногда и пожилой человек может в чем-то ошибаться или вести себя откровенно по-хамски. В таких ситуациях можно и нужно учиться отстаивать свое мнение и личные границы. Взрослым же остается научить свое чадо делать это без ругани, истерик и обид.

► Выбирать одежду

У многих родителей во время шопинга с детьми начинает дергаться глаз от того, какие вещи приходятся по вкусу их чада. Но психологи просят успокоиться: в конце концов носить эти рваные джинсы или худые цвета "вырвиглаз" не вам.

Позволить ребенку выбирать стоит как минимум с 2 причин:

Таким образом она создает собственное "я". Работает над индивидуальностью и самоопределяется в обществе. Вторая причина более прагматична: она просто будет носить эти вещи, вместо того, чтобы запихивать их подальше в шкаф. И носить без скандалов и недовольного лица.



Детская мода / Фото Getty Images

► Причинять неудобства

Многие родители знакомы со словосочетанием "удобная ребенок". Это тот малыш, который автоматически подчиняется и делает то, что ему говорят. Он вырастает в послушного взрослого, у которого нет шансов постоять за себя и отстоять свои интересы.

Растить непослушных детей бывает непросто. Однако из них, как правило, вырастают уверенные в себе взрослые, умеющие действовать, вместо того, чтобы шептать себе под нос: "Потерпи еще немного".

► Заниматься вещами, для которых ребенок слишком взрослый

Современные психологи говорят о том, что дети стали взрослеть слишком быстро. А как иначе, когда от взрослых только и слышно: "Ты уже не ребенок", "Что за ребячество", "Когда ты наконец вырастешь".

Если у ребенка на длительное время сохраняются детские желания и увлечения, нет смысла его от них защищать. Позвольте чаду расти в своем темпе.

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► Играть в видеоигры

Психологи вообще говорят о том, что видеоигры гораздо полезнее для детского ума, чем просмотры мультфильмов, так как учат мозг быстро реагировать и считывать информацию.

Этот навык пригодится детям, когда они вырастут и будут существовать в технологической среде, еще более развитой, чем сейчас.