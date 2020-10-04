Ванесса Ривера – 28-летняя блогера из Южной Калифорнии. Кроме этого она также является отличной мамой 3 детей, которой нравится превращать их повседневную жизнь в волшебное приключение.

У Ванессы уже более 306 тысяч подписчиков в Instagram и она верит, что это только начало.

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Фотосъемка детей стала частью повседневной жизни Ванессы. А после того, как они идут спать, начинает редактировать фотографии.

Творческая мама использует "Фотошоп", чтобы "научить" своих детей и их любимую собаку летать, выполнять различные трюки в воздухе или посещать фантастические места.

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