Трюки в воздухе и фантастические места: как креативная мама добавляет в жизни детей сказку
Ванесса Ривера – 28-летняя блогера из Южной Калифорнии. Кроме этого она также является отличной мамой 3 детей, которой нравится превращать их повседневную жизнь в волшебное приключение.
У Ванессы уже более 306 тысяч подписчиков в Instagram и она верит, что это только начало.
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Фотосъемка детей стала частью повседневной жизни Ванессы. А после того, как они идут спать, начинает редактировать фотографии.
Творческая мама использует "Фотошоп", чтобы "научить" своих детей и их любимую собаку летать, выполнять различные трюки в воздухе или посещать фантастические места.
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