Переезд на новую квартиру: советы для пар
Для каждой пары переезд в новое помещение – это большое испытание. Чтобы не навредить своим отношениям, следует понимать простые правила. О них – рассказываем в материале.
Редакция 24 канала подобрали полезные советы из жизни, которые помогут парам сделать переезд в новое помещение не конфликтным и легким.
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Полезные советы для переезда в новое помещение
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Сортируйте вещи
Каждый из партнеров должен сортировать личные вещи. Это поможет избежать конфликта – в противном случае, в корзину могут попасть вещи, которые для второй половинки были важными.
Во время этого процесса можно освободиться от лишней одежды и вещей. Наряд, который еще имеет нормальный вид, можно подарить друзьям или отдать на благотворительность. Таким образом переезд станет прекрасной возможностью сделать хорошее дело, которое может только укрепить ваши отношения.
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Определитесь с способом перевозки
За несколько дней до переезда обсудите с партнером, как будете транспортировать все вещи. Обычно их гораздо больше, чем вы себе представляли, поэтому не стесняйтесь обратиться за помощью к родственникам или друзьям. Особенно, если у них есть собственное авто, которое можно использовать для перевозки. Если же такого транспорта нет, заблаговременно закажите специальную службу, чтобы в день переезда избежать стресса.
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Тщательно упакуйте вещи
Рекомендуем заблаговременно позаботиться об упаковке вещей. Коробки можно подписать, чтобы в новом доме не было путаницы.
Особое внимание уделите вещам, которые для вашего партнера являются ценными. По словам психологов, такое внимание к любимому или любимой может только положительно повлиять на отношения, ведь вы проявите уважение и почтение к тому, что важно для вашего партнера.
Как организовать переезд: полезные советы / Фото Swiss Life
В первую очередь сложите вещи, которые точно вам в ближайшее время не понадобятся. Это может быть наряд на следующий сезон или посуда, которой вы пользуетесь на праздники.
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Поубирайте в новом доме
Перед тем, как перевозить вещи, рекомендуем убрать в новом доме, ведь когда в нем появится десятки пакетов с вещами, это сделать будет сложно.
Также советуем приобрести своеобразный набор для пикника: легкие закуски, которые можно попробовать с чаем или бокалом вина. Так отпраздновать переезд можно с вашей второй половинкой, или же с друзьями, которые будут помогать в это время.
Переезд в другое помещение: как избежать стрессов / Фото RBC
Чего не стоит делать во время переезда
- Хлопоты, связанные с переездом, разделяйте поровну. Таким образом, это не только облегчит переезд, но и укрепит отношения.
- Если при переезде возникают трудности – не обвиняйте друг друга. Конфликты могут быть достаточно эмоциональными, а также это никак не поможет решить проблему.
- Делайте перерывы вместе, чтобы отдохнуть.
- Не оставляйте все на последний день. Это приводит к стрессу и ссорам.
- Не убеждайте партнера выбрасывать те вещи, которые, по вашему мнению, являются ненужными.