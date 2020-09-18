Для каждой пары переезд в новое помещение – это большое испытание. Чтобы не навредить своим отношениям, следует понимать простые правила. О них – рассказываем в материале.

Редакция 24 канала подобрали полезные советы из жизни, которые помогут парам сделать переезд в новое помещение не конфликтным и легким.

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Полезные советы для переезда в новое помещение

Сортируйте вещи

Каждый из партнеров должен сортировать личные вещи. Это поможет избежать конфликта – в противном случае, в корзину могут попасть вещи, которые для второй половинки были важными.

Во время этого процесса можно освободиться от лишней одежды и вещей. Наряд, который еще имеет нормальный вид, можно подарить друзьям или отдать на благотворительность. Таким образом переезд станет прекрасной возможностью сделать хорошее дело, которое может только укрепить ваши отношения.

Определитесь с способом перевозки

За несколько дней до переезда обсудите с партнером, как будете транспортировать все вещи. Обычно их гораздо больше, чем вы себе представляли, поэтому не стесняйтесь обратиться за помощью к родственникам или друзьям. Особенно, если у них есть собственное авто, которое можно использовать для перевозки. Если же такого транспорта нет, заблаговременно закажите специальную службу, чтобы в день переезда избежать стресса.

Тщательно упакуйте вещи

Рекомендуем заблаговременно позаботиться об упаковке вещей. Коробки можно подписать, чтобы в новом доме не было путаницы.

Особое внимание уделите вещам, которые для вашего партнера являются ценными. По словам психологов, такое внимание к любимому или любимой может только положительно повлиять на отношения, ведь вы проявите уважение и почтение к тому, что важно для вашего партнера.

Как организовать переезд: полезные советы / Фото Swiss Life

В первую очередь сложите вещи, которые точно вам в ближайшее время не понадобятся. Это может быть наряд на следующий сезон или посуда, которой вы пользуетесь на праздники.

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Поубирайте в новом доме

Перед тем, как перевозить вещи, рекомендуем убрать в новом доме, ведь когда в нем появится десятки пакетов с вещами, это сделать будет сложно.

Также советуем приобрести своеобразный набор для пикника: легкие закуски, которые можно попробовать с чаем или бокалом вина. Так отпраздновать переезд можно с вашей второй половинкой, или же с друзьями, которые будут помогать в это время.

Переезд в другое помещение: как избежать стрессов / Фото RBC

Чего не стоит делать во время переезда