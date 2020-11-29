Есть такой возраст у ребенка, когда во время истерики легче переключить внимание, отвлечь, договориться или просто убрать раздражитель. А есть период, когда малышам уже пора начинать учиться переживать момент.

О нескольких распространенных способах успокоить плачущего ребенка рассказала детский психолог Анита Вайаканти изданию "Освита нова".

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Отреагировать и занять ребенка

Мамины объятия и поддержка успокаивают ребенка. Часто дети сами после истерик или когда страшно, обидно и даже трудно просятся на ручки.

Покачайте, пошепчите что-то на ушко, но не оставляйте ребенка наедине со своими переживаниями.

Переключить внимание

Возьмите ребенка на руки и подойдите с ним к окну, восторженно рассказывая что-то вроде "Посмотри, какая большая машина поехала!" или "Смотри, какая милая пушистая кошка во дворе!". Поставьте любимые детские песенки и начните танцевать с ребенком на руках.



Переключить внимание / Фото ParentMap

Цель – переключить внимание малыша из той ситуации, что его обеспокоила и перевести плач, на что-то новое, интересное.

Важно помнить, что ближе к 3 годам и старше, не рекомендуется переключать внимание если уже есть слезы. Если истерика началась, то можно и нужно дать ребенку выплакать слезы.

Перевести плач в что-то смешное

Например, можете пощекотать ребенка. Или возьмите его игрушку и устройте маленький кукольный театр. Говорите при этом смешным театральным голосом.

Цель – вызвать улыбку. Детский плач, если постараться, достаточно легко переходит в смех.

Придумать "таблетки от плохого настроения"

Это могут быть маленькие конфеты, желейные мишки – что угодно. Скажите ребенку: "Кажется кто-то плачет, этому кому-то нужна помощь – таблетки от плохого настроения. Съешь и плакать перестанешь".

Главное правило – одна "таблетка". Если ребенок отказался, больше не предлагать.

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Попросить ребенка показать, как он сердится

Эмоция нашла выход через тело и ребенок разрядился, а главное, прожил ее. Также почувствовал, что родители его и таким принимают, а не осуждают.