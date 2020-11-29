Таблетки от плохого настроения и что-то смешное: как родителям успокоить ребенка
Есть такой возраст у ребенка, когда во время истерики легче переключить внимание, отвлечь, договориться или просто убрать раздражитель. А есть период, когда малышам уже пора начинать учиться переживать момент.
О нескольких распространенных способах успокоить плачущего ребенка рассказала детский психолог Анита Вайаканти изданию "Освита нова".
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Отреагировать и занять ребенка
Мамины объятия и поддержка успокаивают ребенка. Часто дети сами после истерик или когда страшно, обидно и даже трудно просятся на ручки.
Покачайте, пошепчите что-то на ушко, но не оставляйте ребенка наедине со своими переживаниями.
Переключить внимание
Возьмите ребенка на руки и подойдите с ним к окну, восторженно рассказывая что-то вроде "Посмотри, какая большая машина поехала!" или "Смотри, какая милая пушистая кошка во дворе!". Поставьте любимые детские песенки и начните танцевать с ребенком на руках.
Переключить внимание / Фото ParentMap
Цель – переключить внимание малыша из той ситуации, что его обеспокоила и перевести плач, на что-то новое, интересное.
Перевести плач в что-то смешное
Например, можете пощекотать ребенка. Или возьмите его игрушку и устройте маленький кукольный театр. Говорите при этом смешным театральным голосом.
Цель – вызвать улыбку. Детский плач, если постараться, достаточно легко переходит в смех.
Придумать "таблетки от плохого настроения"
Это могут быть маленькие конфеты, желейные мишки – что угодно. Скажите ребенку: "Кажется кто-то плачет, этому кому-то нужна помощь – таблетки от плохого настроения. Съешь и плакать перестанешь".
Главное правило – одна "таблетка". Если ребенок отказался, больше не предлагать.
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Попросить ребенка показать, как он сердится
Эмоция нашла выход через тело и ребенок разрядился, а главное, прожил ее. Также почувствовал, что родители его и таким принимают, а не осуждают.
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