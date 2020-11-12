Дети, которые распределяют с семьей обязанности по дому, учатся ответственности, понимают, каково это – завершать задачи. А также осознают, что беспорядок сам по себе не исчезает и развивают уважение к труду.

Так утверждает бывший декан Стэндфордского университета и автор книги "Как вырастить взрослого" Джулия Лискот-Хеймс в издании Motherly.

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Женщина сообщила, что ссылается также на Гарвардское исследования, которое проводили в течение 80 лет.

Согласно гарвардским исследованиям, профессиональный успех во взрослой жизни происходит от выполнения домашних обязанностей. И чем раньше вы начнете – тем лучше,

– сообщила Джулия Лискот-Хеймс

"Ребенок учится, что работа должна быть выполнена и каждый из нас вкладываться в формирование целостного результата", – добавила Лискот-Хеймс.

Она также отметила, что современные родители слишком опекают детей и контролируют их, что вредит самоэффективности.

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Возможно, родители слишком нагружают детей различными занятиями, чтобы они успешно сдали тест, убирают каждый камешек с их дороги. А на самом деле стоит дать им немного "испачкать руки". Детей следует учить ответственности, но при этом позволять им быть детьми.

Смотрите выступление Джулия Лискот-Хеймс на конференции TED: