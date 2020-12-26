Перед дневным или вечерним сном не все дети сразу соглашаются идти в мир снов. Поэтому родителям нужно знать несколько хитростей, которые помогут вложить малыша.

Никогда не торопить

Если ребенок играет или смотрит мультфильм, то не стоит резко отрывать и сообщать, что пора спать. Об этом сообщили в издании tochka.net.

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Важно стараться постепенно и медленно готовить ребенка ко сну. Например, родители могут присоединиться к игре малыша и сказать, что игрушки устали и хотят ложиться спать. Также, как вариант, могут взять любимую книгу ребенка, что-то прочитать из нее и сказать, что она хочет спать.

Использовать хитрости

Если малыш отказывается ложиться спать, стоит попробовать ввести определенные традиции. Например, сказать ребенку, что совсем необязательно засыпать, ведь вы можете просто полежать вместе, помечтать, поговорить о каком-то промежутке дня.



Сон / Фото DFWChild

Самое важное режим

Чтобы не подвергаться стрессу, жить в одном ритме, иметь чувство опоры и устойчивости мира, ребенку нужен режим. Если малыш ходит в садик, то лучше не нарушать режим дня и на выходных. Ребенка лучше разбудить раньше, однако положить спать днем.

Выключать мультфильмы

Малышам нужно ограничить просмотр мультфильмов. Кстати, это актуально не только для дневного сна, но и дня ночного. Стоит выключать мультфильмы хотя бы за 40 – 45 минут до того, как ребенок будет идти спать.

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Личный пример

Малыш всегда пытается брать пример с родителей. Поэтому взрослые могут своими действиями показать ребенку, когда нужно идти спать.