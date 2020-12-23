Определение семейных целей позволит иначе взглянуть на жизнь. Благодаря четкой позиции родители смогут найти время в своем плотном рабочем графике и посвятить его семьи. Движение к целям поможет всем членам семьи расти и развиваться.

• Всегда разговаривать с детьми

Когда родители разговаривают с ребенком и выражают при этом свои чувства, то могут лучше понять друг друга. Об этом сообщили в издании Child develop.

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Нужно развивать у ребенка потребность разговаривать с мамой или папой, а также выражать свои мысли. Ребенку это может помочь лучше узнать окружающий мир и благодаря этому в будущем легче преодолеть сложные жизненные этапы.

• Поддерживать дисциплину

Между строгим воспитанием и дисциплиной – есть большая разница. Всегда объясняйте ребенку разницу между хорошими и плохими поступками. Найдите мудрый способ объяснить это ребенку, чтобы он не думал, что вы запрещаете ему что-то приятное. Дисциплина играет важную роль в жизни ребенка.



Поддерживать дисциплину / Фото Kids – LoveToKnow

• Забота о здоровье

Родителям важно научить ребенка, что здоровье должно быть жизненным приоритетом. Также уделяйте внимание физической активности ребенка. Составьте для него график выполнения физических упражнений. Это поможет ему быть в физическом тонусе.

• Планировать путешествия

Планируйте путешествия хотя бы раз в полугодие. Путешествия обогащают семью воспоминаниями, которые сближают родителей с детьми, а также мужа с женой. Кроме того, путешествия всей семьей помогут детям усвоить семейные ценности.



Семейное путешествие / Фото Top Five Buzz

Необязательно длительные путешествия или в другие страны. Можно делать небольшие поездки на выходные. Это будет способствовать появлению новых впечатлений.

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• Стремиться независимости

Стоит задаться целью становиться более независимыми и научить этому своих детей. Если ребенка с малого возраста к ней приучать, то это станет частью его привычки, что важно в современном мире.