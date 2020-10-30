Фотограф из Стамбула Угур Галленкуш создает коллажи, которые показывают, как сильно отличается жизнь. На одной части фото можно увидеть войну, бедность и разруху, а на другой – беззаботное детство в мирных странах.

Все свои работы турецкий фотограф публикует в Instagram. Об этом сообщило издание Bored Panda.

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По словам Угура Галленкуша, нарушения основных прав детей заставило его делать фото, демонстрирующие две стороны человечества.

Я хочу показать целый ряд чрезвычайно актуальных проблем, касающихся современных детей: война, бедность, голод, торговля детьми, детский труд, дети-солдаты, иммиграция, здравоохранение и образование,

– рассказал фотограф Угур Галленкуш.

Он отметил, как важно, чтобы у каждого ребенка было счастливое детство. Также стремится напомнить взрослым о недопустимости военных действий.

Свой первый коллаж сравнительных фотографий Угур создал еще в 2015 году. С тех пор он сделал более сотни работ, которые сегодня выставляются на выставках по всему миру.

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"Я вижу огромный контраст между спокойной жизнью, к которой мы привыкли. И тем, как живут люди в местах, где идет война. Эту невероятную пропасть между двумя разными мирами я решил изобразить в своих работах", – добавил Галленкуш.

Смотрите фото работ Угура Галленкуша: